الفيدرالي ويليامز يدعم تخفيضات الفائدة 🗽تراجع EURUSDإلى ما يقارب 1.16

أهم النقاط
  • أدلى ويليامز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتصريحات حذرة لصحيفة نيويورك تايمز.
  • أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وسط ضعف سوق العمل الأمريكي.
  • لا يزال الهبوط السلس ممكنًا وفقًا لتصريحاته.

علق جون ويليامز، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم على السياسة النقدية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. وفيما يلي تفصيل ذلك: لا يعتقد ويليامز أن الاقتصاد الأمريكي على وشك الركود، مما يدعم المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسط ضعف سوق العمل.

  • لا أرى أي دلائل على آثار جانبية أو عوامل قد تُضخّم آثار الرسوم الجمركية على التضخم.
  • من المناسب أن تعود أسعار الفائدة إلى الوضع المحايد.
  • سيساعد تراجع سوق العمل في الحد من التضخم.
  • توقعات التضخم ليست قاتمة كما كانت في وقت سابق من العام. ويستحق تباطؤ الوظائف الاهتمام.

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.16 مرة أخرى، ولكن بالنظر إلى الرسم البياني، رأينا تصحيحين مشابهين منذ أبريل 2025.

 

المصدر: xStation5

