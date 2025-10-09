الفيدرالي ويليامز يدعم تخفيضات الفائدة 🗽تراجع EURUSDإلى ما يقارب 1.16

- أدلى ويليامز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتصريحات حذرة لصحيفة نيويورك تايمز.
- أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وسط ضعف سوق العمل الأمريكي.
- لا يزال الهبوط السلس ممكنًا وفقًا لتصريحاته.
- أدلى ويليامز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتصريحات حذرة لصحيفة نيويورك تايمز.
- أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وسط ضعف سوق العمل الأمريكي.
- لا يزال الهبوط السلس ممكنًا وفقًا لتصريحاته.
علق جون ويليامز، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم على السياسة النقدية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. وفيما يلي تفصيل ذلك: لا يعتقد ويليامز أن الاقتصاد الأمريكي على وشك الركود، مما يدعم المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسط ضعف سوق العمل.
- لا أرى أي دلائل على آثار جانبية أو عوامل قد تُضخّم آثار الرسوم الجمركية على التضخم.
- من المناسب أن تعود أسعار الفائدة إلى الوضع المحايد.
- سيساعد تراجع سوق العمل في الحد من التضخم.
- توقعات التضخم ليست قاتمة كما كانت في وقت سابق من العام. ويستحق تباطؤ الوظائف الاهتمام.
انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.16 مرة أخرى، ولكن بالنظر إلى الرسم البياني، رأينا تصحيحين مشابهين منذ أبريل 2025.
المصدر: xStation5
عاجل: بيانات أولية من جامعة ميشيغان تتوافق مع التوقعات 📌
عاجل: انخفاض USDCAD بعد بيانات التوظيف الكندية 📌
أرامكو السعودية تحصد جائزة "الشركة عالية الأداء" وتُرسّخ ريادتها في بيئة العمل عالمياً
📈 بورصة مسقط تسجل أرقامًا قياسية في 2025: هل بدأت حقبة صعود جديدة؟