الفيدرالي ويليامز يدعم تخفيضات الفائدة 🗽تراجع EURUSDإلى ما يقارب 1.16

علق جون ويليامز، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم على السياسة النقدية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. وفيما يلي تفصيل ذلك: لا يعتقد ويليامز أن الاقتصاد الأمريكي على وشك الركود، مما يدعم المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسط ضعف سوق العمل.

لا أرى أي دلائل على آثار جانبية أو عوامل قد تُضخّم آثار الرسوم الجمركية على التضخم.

من المناسب أن تعود أسعار الفائدة إلى الوضع المحايد.

سيساعد تراجع سوق العمل في الحد من التضخم.

توقعات التضخم ليست قاتمة كما كانت في وقت سابق من العام. ويستحق تباطؤ الوظائف الاهتمام.

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.16 مرة أخرى، ولكن بالنظر إلى الرسم البياني، رأينا تصحيحين مشابهين منذ أبريل 2025.

المصدر: xStation5