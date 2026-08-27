الجدول الزمني الاقتصادي - في انتظار محضر اجتماع جاكسون هول ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي

مع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، تتجه أنظار المستثمرين نحو ندوة جاكسون هول التي تبدأ اليوم. وقد اطلعنا أمس على نتائج شركة إنفيديا، حيث نشرت الشركة إيرادات فاقت التوقعات، والأهم من ذلك، توقعات استثنائية بعد إغلاق التداول في وول ستريت، مما عزز المعنويات في التداولات المسائية. ويترقب المستثمرون اليوم بشكل أساسي إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة تقارب ثلاثة مليارات دولار. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير بعد الظهر إلى زيادة التقلبات في أزواج العملات الرئيسية.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية:

اليابان: بلغ إجمالي مشتريات السندات الأجنبية -1978.4 مليار ين ياباني (مقارنةً بـ 1137.3 مليار ين ياباني سابقًا)، مما يعكس تدفقات رأسمالية قوية للغاية.

أستراليا: انخفض الإنفاق الرأسمالي الخاص الجديد في الربع الثاني بشكل غير متوقع بنسبة 3.6% على أساس ربع سنوي، مما فاجأ الأسواق التي توقعت زيادة بنسبة 0.8%.

الصين: تباطأت الأرباح الصناعية منذ بداية العام (حتى تاريخه) بشكل طفيف، حيث انخفضت إلى 17.6 بالمائة من 18.7 بالمائة في السابق.

جدول الأعمال الاقتصادي الكلي

10:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا - منطقة اليورو - المعروض النقدي M3 على أساس سنوي. التوقعات: 3.5%. القراءة السابقة: 3.3%.

1:30 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا - منطقة اليورو - محضر الاجتماع السابق.

2:30 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا - الولايات المتحدة الأمريكية - طلبات إعانة البطالة الأولية. التوقعات: 208 ألف. القراءة السابقة: 206 ألف.

2:30 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا - الولايات المتحدة الأمريكية - طلبات إعانة البطالة المستمرة. التوقعات: 1.79 مليون. القراءة السابقة: 1.79 مليون.

2:30 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا - الولايات المتحدة الأمريكية - الميزان التجاري للسلع. التوقعات: -100.80 مليار دولار أمريكي. القراءة السابقة: -101.41 مليار دولار أمريكي.

2:30 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا - كندا - الحساب الجاري. التوقعات: 3.5 مليار دولار أمريكي. القراءة السابقة: -7.2 مليار دولار أمريكي.

4:30 عصرًا بتوقيت وسط أوروبا - الولايات المتحدة الأمريكية - تخزين الغاز الطبيعي. الإجماع: 19ب. القراءة السابقة: 16ب.

5:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا - مؤشر دالاس الفيدرالي

10:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا - الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي

أحداث الشركات

البنك الملكي الكندي (قبل الجلسة)

دولار جنرال (قبل الجلسة)

أسواق تستحق المتابعة:

S&P 500 - تُعد ندوة جاكسون هول التي تبدأ اليوم نقطة توتر رئيسية لسوق الأسهم الأمريكية، وعاملاً قد يؤثر بشكل مباشر على التقلبات في الأيام المقبلة.

AUDUSD - بعد بيانات الإنفاق الرأسمالي الخاص التي صدرت الليلة الماضية، والتي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، يتعرض الدولار الأسترالي لضغوط العرض.

EURUSD - قد تُحدث بيانات عرض النقد M3 الصادرة اليوم في منطقة اليورو، ونشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، تحركات كبيرة على زوج العملات الرئيسي.

يستعد EURUSD لاختبار خط الاتجاه الصاعد ومستوى 1.1650 تقريبًا. تجدر الإشارة إلى ظهور نمط مشابه في أبريل، وبعد اختبار المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 25 يومًا، شهدنا ارتدادًا طفيفًا آخر. وبغض النظر عن أحداث اليوم، ستكون ندوة جاكسون هول الاقتصادية حاسمة. المصدر: xStation5