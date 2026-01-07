الجدول الزمني الاقتصادي: هل سوق العمل الأمريكي مُهيأ للانتعاش؟ 🇺🇸 (07.01.2026)

تترقب الأسواق بشغف سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية المقرر صدورها، والتي ستؤثر على التوقعات بشأن تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) يوم الجمعة.

في الولايات المتحدة، يتركز الاهتمام على كلٍ من بيانات ADP لتغيرات التوظيف في القطاع الخاص وبيانات فرص العمل المتاحة (JOLTS). ويتوقع المستثمرون أن تشير البيانات إلى استقرار سوق العمل في أعقاب تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن الطلب على التوظيف الجديد من المرجح أن يبقى ضعيفًا. ويشهد الجدول الزمني أيضًا صدور بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) حول نشاط الخدمات وطلبات التصنيع الجديدة.

في أوروبا، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الألمانية، سيتم نشر بيانات التوظيف الألمانية، ومؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء البريطاني، والقراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الكم من التقارير إلى تقلبات طفيفة في أسواق الصرف الأجنبي والمؤشرات المحلية.

الجدول الزمني الاقتصادي لليوم (جميع الأوقات بتوقيت غرينتش):

07:00، ألمانيا - مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر:

مبيعات التجزئة الألمانية: الفعلية 1.1% على أساس سنوي؛ السابقة 2.1% على أساس سنوي

مبيعات التجزئة الألمانية: الفعلية -0.6% على أساس شهري؛ المتوقعة 0.2% على أساس شهري؛ السابقة 0.3% على أساس شهري

08:55، ألمانيا - بيانات التوظيف لشهر ديسمبر:

تغير البطالة في ألمانيا: المتوقعة 5 آلاف؛ السابقة ألف واحد

معدل البطالة في ألمانيا: المتوقعة 6.3%؛ السابقة 6.3%

عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا: السابقة 2.973 مليون

عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا (غير المصنف): السابقة 2.885 مليون

09:30، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في قطاع البناء: المتوقعة 42.4؛ السابقة 39.4

09:30، المملكة المتحدة - سحب رأس مال الإسكان:

المتوقعة -8.7 مليار على أساس ربع سنوي؛ -16.1 مليار (مقارنة ربع سنوية)

10:00، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر ديسمبر:

مؤشر أسعار المستهلك: -0.3% (مقارنة شهرية)

مؤشر أسعار المستهلك: 2.0% (توقعات سنوية)؛ 2.1% (مقارنة سنوية)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (باستثناء الطاقة والغذاء): -0.4% (مقارنة شهرية)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (باستثناء الطاقة والغذاء): 2.4% (توقعات سنوية)؛ 2.4% (مقارنة سنوية)

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 2.4% (توقعات سنوية)؛ 2.4% (مقارنة سنوية)

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: -0.5% (مقارنة شهرية)

10:30، ألمانيا - مزاد السندات لأجل 10 سنوات:

2.670% (مقارنة سابقة)

13:15، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر ديسمبر:

تغير التوظيف في القطاعات غير الزراعية (ADP): 49 ألف (توقعات)؛ -32 ألف (مقارنة سابقة)

15:00، كندا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات (Ivey): 49.5 (توقعات)؛ 48.4 سابقًا

15:00، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر ديسمبر:

أسعار القطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: 65.4 سابقًا

مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: 52.2 متوقعًا؛ 52.6 سابقًا

الطلبات الجديدة للقطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: 52.9 سابقًا

العمالة في القطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: 48.9 سابقًا

نشاط الأعمال في القطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: 54.5 سابقًا

15:00، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر أكتوبر:

طلبات المصانع باستثناء قطاع النقل: 0.2% شهريًا سابقًا

طلبات المصانع: -1.1% شهريًا متوقعًا؛ 0.2% شهريًا سابقًا

السلع المعمرة باستثناء قطاع النقل: 0.2% شهريًا سابقًا

السلع المعمرة باستثناء قطاع الدفاع: -1.5% شهريًا متوقعًا؛ -1.5% شهريًا سابقًا

الساعة 15:00، كندا - مؤشر مديري المشتريات من إيفي (غير مُحدد): السابق 44.5

الساعة 15:00، الولايات المتحدة - فرص العمل المتاحة لشهر نوفمبر (JOLTS):

التوقعات: 7.610 مليون؛ السابق: 7.670 مليون

الساعة 15:30، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA):

مخزونات المقطرات الأسبوعية ( EIA ): السابق 4.977 مليون

معدلات استخدام المصافي الأسبوعية ( EIA ): السابق 0.1% أسبوعيًا

مخزونات زيت التدفئة: السابق 0.134 مليون

إنتاج البنزين: السابق -0.352 مليون

إنتاج وقود المقطرات: السابق -0.076 مليون

واردات النفط الخام: السابق -0.957 مليون

عمليات تكرير النفط الخام ( EIA ): السابق 0.071 مليون أسبوعيًا

مخزونات النفط الخام: التوقعات -1.200 مليون؛ -1.934 مليون (السابق)

مخزونات البنزين: 5.845 مليون (السابق)

مخزونات النفط الخام في كوشينغ: 0.543 مليون (السابق)

21:10، الولايات المتحدة - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بومان، يتحدث

00:30 (اليوم التالي)، أستراليا - الميزان التجاري لشهر نوفمبر: