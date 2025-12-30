الجدول الزمني الاقتصادي: الأنظار متجهة إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (30.12.2025)

سيكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير محور اهتمام جدول أعمال الاقتصاد الكلي اليوم. فعلى الرغم من النبرة التيسيرية التي اتسم بها المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعدم وجود مخاوف كبيرة بشأن التضخم أو تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل، إلا أن السوق لا تزال متحفظة إلى حد كبير بشأن الموقف المتوقع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول من عام 2026 (حيث تشير أسعار سوق المقايضات حاليًا إلى احتمال بنسبة 58% فقط لخفض سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية مارس). ومن المرجح أن تُؤخذ الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار.

بعد هدوء الأمس، قد يتجه اهتمام السوق أيضًا إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة من إسبانيا (مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة)، ومؤشرات أسعار المنازل في الولايات المتحدة المرتبطة بتوقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في شيكاغو. وستكون قراءات مؤشر مديري المشتريات الصيني حاسمة لافتتاح السوق غدًا.

جدول أعمال الاقتصاد اليوم:

08:00 بتوقيت غرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر ديسمبر:

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الحالي 2.9%؛ المتوقع 2.8% على أساس سنوي؛ السابق 3.0% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الإسباني: الحالي 3.0%؛ المتوقع 3.0% على أساس سنوي؛ السابق 3.2% على أساس سنوي؛

08:00 بتوقيت غرينتش، إسبانيا - مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر:

مبيعات التجزئة الإسبانية: الحالية 6%؛ السابق 3.8% على أساس سنوي؛

14:00 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنازل لشهر أكتوبر:

على أساس سنوي: السابق 1.7% على أساس سنوي؛

على أساس شهري: المتوقع 0.1% على أساس شهري؛ السابق 0.0% على أساس شهري؛

14:00 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ستاندرد آند بورز/سي إس المركب لأسعار المنازل (غير متوفر) لشهر أكتوبر:

المتوقع 1.1% على أساس سنوي؛ 1.4% على أساس سنوي (السابق)؛

14:45 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو: التوقع 39.8؛ السابق 36.3؛

19:00 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

21:30 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

التغير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام ( API ): السابق 2.400 مليون؛

01:30 بتوقيت غرينتش، الصين - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني: السابق 49.7؛

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: التوقع 49.4؛ السابق 49.2؛

مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي: التوقع 49.8؛ السابق 49.5؛

01:45 بتوقيت غرينتش، الصين - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر: