الجدول الزمني الاقتصادي: الأرباح تحتل الصدارة (27/01/2026)

لا يزال جدول البيانات الاقتصادية ليوم الثلاثاء خالياً تقريباً، مما يُعزز تركيز السوق على أرباح الشركات في وول ستريت.

 

في الولايات المتحدة، تُصدر اليوم مجموعة من البيانات الاقتصادية الثانوية، تشمل أسعار المنازل، ومؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات.

 

بالإضافة إلى الترقب الكبير لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً، واستمرار موسم إعلان الأرباح، فمن غير المرجح أن تُحدث هذه البيانات اضطرابات كبيرة في وول ستريت.

 

تشمل الشركات التي ستعلن عن أرباحها اليوم: LVMH، وUnitedHealth، وBoeing، وGeneral Motors، وRTX Corp.

 
 

جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا؛ تمت التصفية حسب: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، منطقة اليورو، فرنسا، ألمانيا. المصدر: xStation5

٢٩ يناير ٢٠٢٦, ٧:٤٥ م

انخفاض الغاز الطبيعي بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة عن المخزونات 📉
٢٩ يناير ٢٠٢٦, ٧:١٧ م

الولايات المتحدة 🚨 انخفاض مؤشر US100 بنسبة 2% تقريباً وسط انهيار أسهم مايكروسوفت بنسبة 11% 📉
٢٩ يناير ٢٠٢٦, ٣:٢٢ م

سلطة أبوظبي العالمي تقدم 5 مقترحات بشأن تعدين الأصول المشفّرة
٢٩ يناير ٢٠٢٦, ٣:٠٣ م

أدنوك تتوقع بقاء الطلب على النفط فوق 100 مليون برميل يومياً حتى 2040

