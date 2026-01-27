الجدول الزمني الاقتصادي: الأرباح تحتل الصدارة (27/01/2026)

لا يزال جدول البيانات الاقتصادية ليوم الثلاثاء خالياً تقريباً، مما يُعزز تركيز السوق على أرباح الشركات في وول ستريت.

في الولايات المتحدة، تُصدر اليوم مجموعة من البيانات الاقتصادية الثانوية، تشمل أسعار المنازل، ومؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات.

بالإضافة إلى الترقب الكبير لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً، واستمرار موسم إعلان الأرباح، فمن غير المرجح أن تُحدث هذه البيانات اضطرابات كبيرة في وول ستريت.

تشمل الشركات التي ستعلن عن أرباحها اليوم: LVMH، وUnitedHealth، وBoeing، وGeneral Motors، وRTX Corp.

جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا؛ تمت التصفية حسب: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، منطقة اليورو، فرنسا، ألمانيا. المصدر: xStation5