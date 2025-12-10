الجدول الزمني الاقتصادي: لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تقرر أسعار الفائدة

سيهيمن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على جلسة التداول اليوم، وهو بلا شك الحدث الأهم. في أوروبا، سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم من النرويج وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى أرقام الإنتاج الصناعي من السويد وسلوفاكيا وإيطاليا، والتي قد تُلقي الضوء على حالة الاقتصاد في نهاية العام. وفي فترة ما بعد الظهر، سينصبّ التركيز على كلمتي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إذ قد تُلقي تصريحاتهما الضوء على توجه السياسة النقدية في عام 2026.

ويبقى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة ونشر التوقعات الاقتصادية الكلية الحدث الأبرز اليوم. وبينما يتوقع السوق أن تبقى أسعار الفائدة في نطاق 3.50-3.75%، سيركز المستثمرون على لهجة البيان وأي توجيهات من جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي المسائي. إضافةً إلى ذلك، سيُضيف قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة محورًا آخر لجلسة التداول في أمريكا الشمالية، مما قد يزيد من تقلبات الأسواق المالية.

الصين

02:30 – مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) – نوفمبر: الفعلي 0.7% (المتوقع 0.7%، السابق 0.2%)

02:30 – مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا) – نوفمبر: الفعلي -2.2% (المتوقع -2.2%، السابق -2.1%)

النرويج

08:00 – مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) – نوفمبر: الفعلي 3% (المتوقع 3%، السابق 3.1%)

08:00 – مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا) – نوفمبر: الفعلي 3% (المتوقع 3%، السابق 3.4%)

السويد

08:00 – الإنتاج الصناعي (معدل حسب الأصول) (سنويًا) - أكتوبر: الفعلي 5.9% (السابق 14.6%)

تركيا

08:00 - الإنتاج الصناعي (سنويًا) - أكتوبر: الفعلي 2.2% (السابق 2.9%)

رومانيا

08:00 - الميزان التجاري الخارجي (يورو) - أكتوبر: الفعلي -3 مليارات (السابق -2.48 مليار)

جمهورية التشيك

09:00 - مؤشر أسعار المستهلك المالي (شهريًا) - نوفمبر: السابق 0.5%، المتوقع -0.3%

09:00 - مؤشر أسعار المستهلك المالي (سنويًا) - نوفمبر: السابق 2.5%، المتوقع 2.1%

سلوفاكيا

09:00 - الإنتاج الصناعي (سنويًا) - أكتوبر: السابق 0.7%، المتوقع -2%

إيطاليا

10:00 - الإنتاج الصناعي (شهريًا) - أكتوبر: السابق 2.8%، المتوقع -0.4%

الولايات المتحدة المملكة

11:45 – خطاب عام لمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي

منطقة اليورو

11:55 – خطاب عام لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد

الولايات المتحدة

13:00 – طلبات الرهن العقاري – الأسبوع: السابق -1.4%

14:30 – مؤشر تكلفة التوظيف (ربع سنوي) – الربع الثالث: التوقع 0.9%، السابق 0.9%

كندا

15:45 – قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة – ديسمبر: التوقع 2.25%، السابق 2.25%

16:30 – المؤتمر الصحفي لبنك كندا – ديسمبر

الولايات المتحدة

16:30 – مخزونات البترول الأسبوعية:

تغير أسعار النفط الخام – الأسبوع: التوقع -1.7 مليون برميل، السابق 0.57 مليون برميل

تغير أسعار البنزين – الأسبوع: التوقع 2.3 مليون برميل، السابق 4.52 مليون برميل

تغير أسعار المشتقات النفطية – الأسبوع: التوقع 1.5 مليون برميل مليون برميل، سابقًا 2.06 مليون برميل

20:00 – قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة – ديسمبر: التوقعات 3.50-3.75%، سابقًا 3.75-4.00%

20:00 – التوقعات الاقتصادية الكلية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية

20:30 – المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية