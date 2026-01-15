الجدول الزمني الاقتصادي: الناتج المحلي الإجمالي الألماني، وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، وخطابات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 🎙️ (15.01.2026)

تستحوذ التوترات الجيوسياسية وموسم إعلان الأرباح على اهتمام المستثمرين بشكل شبه كامل، ومع ذلك، ستظل البيانات الاقتصادية الكلية حاضرة بقوة خلال جلسة الخميس.

جاء الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أعلى من التوقعات، إلا أن التأثير الكبير للإنتاج القوي للسيارات في جاكوار لاند روفر يشير إلى أن هذا التحسن قد يكون نظريًا إلى حد كبير. وقد انعكس غياب مؤشرات هيكلية أكثر وضوحًا على تعافي الإمكانات الاقتصادية للمملكة المتحدة في رد فعل ضعيف للجنيه الإسترليني (GBPUSD: -0.05%).

إلى جانب البيانات البريطانية والعديد من قراءات التضخم في منطقة اليورو، سيكون أبرز ما يُنتظر في أوروبا هو تقدير الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا لعام 2025، والذي ظل قريبًا بشكل خطير من الصفر ربعًا تلو الآخر في الأرباع الأخيرة.

في بولندا، سيكون أهم إصدار هو قراءة التضخم النهائية لشهر ديسمبر، والتي من المتوقع أن تزيد، إلى جانب مؤتمر محافظ البنك الوطني البولندي، من تقلبات الزلوتي البولندي.

قد يتأثر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي أيضًا ببيانات التجارة والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، مما قد يوفر للمستثمرين نقاط مرجعية جديدة لموقف البنك المركزي الأوروبي المحايد مؤخرًا.

في الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات التجارة، وطلبات إعانة البطالة الأولية، وخطابات العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وتشمل إعلانات أرباح اليوم شركات غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبلاك روك.

جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا. المصدر: xStation5