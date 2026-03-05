بنك «كانتور» يتوقع متوسط ارتفاع 30% لأسهم شركات «أدنوك»

أعلن بنك «كانتور» العالمي للاستثمار بدء تغطية أداء الشركات الست المدرجة التابعة لـ «أدنوك»، مسلطاً الضوء على قوة وتميّز قطاع الطاقة في دولة الإمارات ومتانة أسسه على المدى الطويل.

من جانبه منح «كانتور» تصنيف «Overweight» (وزن ثقيل) إيجابي لكل من «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بروج»، و«فيرتيغلوب»، في إشارة إلى توقعاته بأن تكون هذه الأسهم في وضع أفضل مقارنة بنظيراتها في القطاع، استناداً إلى تحليله للعوامل الأساسية.

كما حدد البنك أهدافاً سعرية لأسهم الشركات الست تشير في المتوسط إلى ارتفاع بنحو 30% مقارنة بأسعار تداولها السائدة عند بدء التغطية، وذلك بناءً على تقييمه للاتجاهات طويلة الأمد والدور المحوري لدولة الإمارات ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطاقة.

وأشار «كانتور» في تقريره إلى الدور المهم الذي تؤديه هذه الشركات ضمن قطاع الطاقة في دولة الإمارات، والذي وصفه بأنه من بين أكثر منظومات الطاقة كفاءة وأقلها كلفة على مستوى العالم ورغم الإشارة إلى احتمالية استمرار التقلبات على المدى القريب، حدد البنك عدداً من العوامل الهيكلية التي تدعم نظرته الإيجابية طويلة الأمد لقطاع الطاقة في الدولة. وتشمل هذه العوامل نمو التدفقات النقدية الحرة، ووضوح أطر توزيع الأرباح وتحسنها حتى عام 2030، وتسارع تبني التقنيات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي، ومرونة الطلب المحلي على الطاقة، واستمرار الدعم من بيئة أسعار الطاقة.

توليد 11 مليار دولار

الجدير بالذكر أنه توقع «كانتور» أن تسهم هذه العوامل في تمكين قطاع الطاقة في دولة الإمارات من توليد نحو 11 مليار دولار من التدفقات النقدية الحرة بحلول نهاية العقد الحالي، بما يدعم عوائد مستدامة للمساهمين، تشمل توزيعات أرباح بعائد يتراوح بين 5% إلى 6% حتى عام 2030.

