الهجوم الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي: مايكروسوفت، إنفيديا، وأنثروبيك يوحدون جهودهم!

أبرمت مايكروسوفت وإنفيديا وأنثروبيك اتفاقية استراتيجية قد تُحدث تأثيرًا كبيرًا على سوق الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. التزمت أنثروبيك بشراء طاقة حوسبة من مايكروسوفت أزور بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لتطوير نماذج كلود الخاصة بها. في البداية، ستستخدم الشركة ما يصل إلى جيجاواط واحد من طاقة الحوسبة استنادًا إلى أحدث أنظمة غريس بلاكويل وفيرا روبين من إنفيديا. على الرغم من هذه الشراكة الكبيرة مع أزور، لا تزال أنثروبيك عميلة لخدمات أمازون ويب، مما يوفر مرونة أكبر ويقلل من المخاطر التشغيلية. في السابق، استثمرت أمازون حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في أنثروبيك.

بموجب الاتفاقية، ستستثمر إنفيديا ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي في أنثروبيك، بينما ستساهم مايكروسوفت بما يصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي. تشمل الشراكة أيضًا تعاونًا تكنولوجيًا يهدف إلى تصميم وتحسين بنية الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك. يضمن هذا دعم تطوير كلود ماليًا وتكنولوجيًا، مع تعزيز مكانة إنفيديا ومايكروسوفت في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو.

حجم هذه المبادرة هائل. من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 400 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق العالمي قد يصل إلى 3-4 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030. تشهد خدمة مايكروسوفت أزور حاليًا نموًا سنويًا بنسبة 39%، متجاوزةً نمو أمازون ويب سيرفيسز (AWS) البالغ 17.5%. وهذا يؤكد الدور المتزايد لمايكروسوفت كلاعب رئيسي في الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لمايكروسوفت وإنفيديا، تضمن هذه الصفقة الوصول إلى أحدث التقنيات وطلبًا مستقرًا على خدماتهما وأجهزتهما. أما بالنسبة لشركة أنثروبيك، فتضمن لها الوصول إلى البنية التحتية الحيوية والتمويل، مما يُمكّن من التطوير المكثف لنظام كلود مع الحفاظ على شراكتها مع أمازون ويب سيرفيسز، مما يُعزز الأمن التشغيلي. ومع ذلك، لا تتوقع الشركة تحقيق الربحية قبل عام 2028، مما يُمثل مخاطرة مالية كبيرة.

تراقب الأسواق أيضًا هذه الخطوة بحثًا عن مؤشرات على التوسع المفرط المُحتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي. ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع استثمارات البنية التحتية قد يُضغط على الأداء المالي إذا لم يُواكب نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي الإنفاق. إن اتجاه الاستثمارات المتبادلة بين الشركات قد يدعم التنمية على المدى القصير، لكنه يثير تساؤلات حول استقرار الأسس المالية للقطاع.

باختصار، تُعيد الشراكة بين مايكروسوفت وإنفيديا وأنثروبيك تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي. قد تُفسر الأسواق هذه الشراكة على أنها تعزيز لمكانة مايكروسوفت وإنفيديا في مجال الحوسبة السحابية والبنية التحتية، مع إتاحة الفرصة لأنثروبيك لتسريع وتيرة التقدم التكنولوجي، وإن كان ذلك مصحوبًا بتحديات مالية وتشغيلية مستمرة.