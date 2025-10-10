اقرأ أكثر
٩:٠٧ م · ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

الحكومة الأمريكية تبدأ تسريح الموظفين الفيدراليين؛ وتراجع وول ستريت يتعمق 🔨

أهم النقاط
  • وول ستريت تشهد عمليات بيع مكثفة بعد أنباء عن تسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين نتيجة إغلاق الحكومة

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضها عقب ورود تقارير تفيد بأن البيت الأبيض بدأ تسريحًا واسع النطاق لموظفي الحكومة الفيدرالية في ظل الإغلاق الحكومي المطول. وأكد مدير الميزانية روس فوت بدء "تخفيضات في القوة العاملة"، مسجلاً بذلك أول تسريحات جماعية خلال فترة انقطاع التمويل في التاريخ الحديث. وتُعتبر هذه الخطوة محاولة للضغط على الديمقراطيين في الكونغرس. واستجابت الأسواق للخبر بموجة بيع متجددة. وقت النشر، انخفض مؤشر US100 بنسبة 2.40%، ومؤشر US500 بنسبة 1.80%، ومؤشر US2000 بنسبة 2.10%، مما يعكس ضعفًا واسع النطاق في جميع القطاعات تقريبًا.

في الوقت نفسه، أكد كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية مؤقتة على الأرجح، مشددًا على أهمية بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة لتوجيه قرارات السياسة النقدية المستقبلية. كما أكد مكتب إحصاءات العمل اليوم أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيصدر متأخرًا في 24 أكتوبر، في حين ستظل جميع البيانات الاقتصادية الأخرى معلقة حتى استئناف العمليات الحكومية العادية.

 

