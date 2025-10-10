تشهد المؤشرات الأمريكية أشد موجة بيع لها منذ 4 أبريل. وقد نتج هذا الانخفاض عن منشور لدونالد ترامب على منصة TruthSocial ، تلته تقارير عن تسريح موظفين اتحاديين.

في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر US500 بنسبة 2.00%، ومؤشر US100 بنسبة 2.70%، ومؤشر US2000 بنسبة 2.40%. كما يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط، حيث انخفض مؤشر USDIDX بنسبة 0.40%.

عكست الأسهم الأمريكية مكاسبها السابقة اليوم بعد أن نشر دونالد ترامب رسالة على منصة TruthSocial يحذر فيها من تصاعد التوترات التجارية مع الصين واحتمال إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة.

ردًا على ذلك، أرسلت بكين رسائل إلى دول حول العالم، معلنةً عن خطط لتطبيق ضوابط تصدير واسعة النطاق على المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد الخام الرئيسية.

بدأ البيت الأبيض تسريحًا واسع النطاق للموظفين الفيدراليين بسبب الإغلاق الحكومي المستمر. وأكد مدير الميزانية، روس فوت، أن تخفيضات عدد الموظفين قد بدأت رسميًا. أكد كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الضغط التضخمي الناجم عن الرسوم الجمركية مؤقت على الأرجح، مشددًا على أهمية بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) القادمة لاتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية.

أعلن مكتب إحصاءات العمل ( BLS ) تأجيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك حتى 24 أكتوبر، بينما ستبقى جميع بيانات الاقتصاد الكلي الأخرى معلقة حتى تستأنف الحكومة أعمالها الاعتيادية.

يُظهر تقرير جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر انخفاضًا في توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 4.6%، واستقرار ثقة المستهلك عند 55 نقطة، وتحسنًا في مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى 61 نقطة.

تشير تعليقات أعضاء البنك المركزي الأوروبي إلى أن السياسة النقدية لا تزال مستقرة، وأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات محايدة، مع بلوغ التضخم المستهدف.

في سبتمبر، فاجأ سوق العمل الكندي الجميع بإضافة 60 ألف وظيفة جديدة، مسجلًا زيادة بنسبة 0.3%. واستقر معدل البطالة عند 7.1%، وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 65.2%.

بلغ معدل التضخم السنوي في النرويج في سبتمبر 3.6%، متجاوزًا التوقعات (3.5%) والقراءة السابقة.

انخفض الإنتاج الصناعي الإيطالي بشكل غير متوقع بنسبة 2.4% على أساس شهري في سبتمبر، وهو أسوأ بكثير من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.4%.

انخفضت أسعار النفط بنحو 4% يوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو، ويعود ذلك أساسًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي خفف من حدة المخاطر الجيوسياسية والمخاوف من انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

ارتفعت الفضة بنحو 2%، في محاولة لإغلاق الجلسة فوق مستوى 50 دولارًا للأونصة الرئيسي.