البنك المركزي الأوروبي لا يستعد للتغييرات. هل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية؟

إشارة بيع مُفرط لزوج اليورو/الدولار الأمريكي: على الرغم من قوة الدولار، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي مُقوّمًا بأقل من قيمته الحقيقية/مُفرطًا في البيع بناءً على فارق العائد، على الرغم من أنه كسر مؤخرًا اتجاهه الصعودي الفني.

المخاطر المالية الفرنسية تُلقي بثقلها على اليورو: يُعدّ ارتفاع العجز/الدين وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا الآن المصدرين الرئيسيين للمخاطر في منطقة اليورو، مما يُؤدي إلى انخفاض قيمة اليورو.

البنك المركزي الأوروبي يُبقي على موقفه: يُحافظ البنك المركزي على موقفه المحايد، مُشيرًا إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة مع تحقيق هدف التضخم، مع عدم وجود خطط فورية لتغيير السياسات.

البنك المركزي الأوروبي لا يستعد لتغييرات في السياسة النقدية

حافظ أعضاء البنك المركزي الأوروبي على نبرة محايدة واضحة في بياناتهم اليوم، مشيرين إلى انتهاء دورة تخفيضات أسعار الفائدة، ووصفوا الوضع الحالي للسياسة النقدية بأنه قريب من الحياد. وأكد كل من مارتينش كازاكس وخوسيه لويس إسكريفا أن هدف التضخم قد تحقق، وأن القراءات الحالية لا تتطلب أي رد فعل من البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، حذّرا من أن الانحرافات قصيرة الأجل عن 2% لن تُعتبر مبررًا لتعديل أسعار الفائدة.

تشير التوقعات إلى عدم وجود احتمالات لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

تتوافق هذه التصريحات مع بيان البنك المركزي الأوروبي الأوسع نطاقًا في الأسابيع الأخيرة: فغياب الضغوط التضخمية واستقرار التوقعات يسمحان بموقف "الانتظار والترقب"، لا سيما وأن المخاطر على النمو الاقتصادي لم تتحقق. لذلك، يمكننا الحديث عن ترسيخ للسياسة النقدية عند مستواها الحالي، مع احتمال ضئيل لمزيد من التخفيضات والعودة إلى التشديد.

هل لا تزال فرنسا تُشكل مشكلة لليورو؟

في ظل الوضع الإقليمي، لا يزال الوضع المالي الفرنسي، الذي ناقشه فرانسوا فيليروي دي غالهاو، مثيرًا للاهتمام بشكل خاص. فعلى الرغم من الحفاظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.7% لعام 2025، تواجه البلاد تحديات مالية خطيرة - إذ يقترب العجز من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحوم الدين العام حول 116%. هذا يتجاوز بكثير حدود الاتحاد الأوروبي (3% و60%)، مما يزيد من التوترات في سياق المفاوضات المستقبلية مع المفوضية الأوروبية. إضافةً إلى ذلك، قد يُكلّف عدم الاستقرار السياسي الاقتصاد ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كانت هذه التقارير السلبية المتعلقة بفرنسا هي التي دفعت اليورو إلى الانخفاض بشدة هذا الأسبوع، على الرغم من أن قوة الدولار الأمريكي نفسها كانت عاملاً مؤثراً أيضاً. في حين أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال في وضع صعب، كما أشارت البيانات الصادرة من ألمانيا هذا الأسبوع، يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد يكون في حالة بيع مفرطة إلى حد ما، وهي نقطة يُشير إليها أيضاً فرق العائد.

يشير فارق العائد إلى بيع مفرط في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. المصدر: xStation5

باختصار، يُشير البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار سياسته النقدية، بينما تنتقل المخاطر إلى المجالين المالي والسياسي، لا سيما في فرنسا. لا يرى البنك أي مبرر للتدخل طالما ظل التضخم تحت السيطرة، ولكنه يُراعي في الوقت نفسه التوازن بين تباطؤ النمو والحفاظ على المصداقية المالية في منطقة اليورو.

التحليل الفني (اليورو/الدولار الأمريكي)

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتدادًا دون مستوى 1.16 ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% أمس، مما يُشير إلى كسر الاتجاه الصعودي. مع ذلك، من المُحتمل أن يكون قد تكوّن قاع أدنى جديد في سلسلة الهبوط أمس، لذا لا يُمكن استبعاد حدوث تصحيح صعودي إلى مستوى 1.16-1.1630. لا يزال مستوى تصحيح 60.0% يُمثل المقاومة الرئيسية، حيث لوحظت ردود فعل السعر سابقًا.