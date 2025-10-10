انخفاض مؤشر US100 بنسبة 1.10% ✂️

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم عن مكاسبها السابقة بعد أن نشر دونالد ترامب على موقع "TruthSocial" تحذيرًا من تصاعد التوترات التجارية مع الصين. وادعى الرئيس السابق أن بكين بعثت برسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها عن خطط لفرض ضوابط شاملة على صادرات المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد الخام الرئيسية، وهي خطوة وصفها بـ"العدائية" وتهدف إلى "خنق الأسواق". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستضطر للرد بإجراءات مضادة محتملة، بما في ذلك "زيادة هائلة في الرسوم الجمركية" على الواردات الصينية، مما يشير إلى احتمال عودة المواجهة التجارية.

أثار هذا المنشور مخاوف من تجدد الحرب التجارية، مما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية. انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.80%، ومؤشر US100 بنسبة 1.10%، ومؤشر US2000 بنسبة 1.30%.

في هذه الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.50%.