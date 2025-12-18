الحرب الباردة العالمية على الرقائق: كيف تُغيّر الصين قواعد التكنولوجيا

نادرًا ما تحدث أحداثٌ على الساحة العالمية قادرة على إعادة تشكيل أسس قطاع التكنولوجيا على المدى البعيد. ويندرج تقدم الصين في تطوير تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV) ضمن هذه الفئة. ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة الاختبار والتطوير، إلا أن أهميته تتجاوز بكثير دورات السوق الحالية وأرباح الشركات قصيرة الأجل.

على مدى سنوات، انتهجت الصين برنامجًا منسقًا بقيادة الدولة يهدف إلى تحقيق استقلالها التام عن تقنيات أشباه الموصلات الغربية. ويشمل هذا البرنامج بناء آلات الطباعة الحجرية من الجيل التالي، وتطوير القدرات المحلية في مجال البصريات الدقيقة، وبرامج التصميم، والمواد الحيوية، وعمليات التصنيع. ويشير حجم الالتزام المالي والمؤسسي إلى أن هذا ليس مشروعًا تجريبيًا، بل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية اقتصادية وجيوسياسية طويلة الأجل.

من الناحية التكنولوجية، لا تزال الصين متأخرة بضع سنوات عن رواد العالم، لكنها قادرة على بلوغ مستوى كافٍ للتخفيف من آثار العقوبات، وتقليل الاعتماد على الموردين الغربيين، وبناء عرض تنافسي تدريجيًا لأسواق الدول الأخرى. يحمل هذا السيناريو تداعيات خطيرة على عمالقة التكنولوجيا الغربيين، الذين يستمدون حاليًا جزءًا كبيرًا من إيراداتهم من السوق الصينية.

إن سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الرقائق الإلكترونية المتطورة، بدعم من صندوق ضخم ممول من الدولة، يُزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية. تسيطر بكين على 90% من أسواق الغاليوم والجرمانيوم والبلاديوم، مما يُقيّد الصادرات ويُسبب نقصًا عالميًا، وهو ما قد يرفع أسعار رقائق السيليكون بنسبة 20-30%. ويستجيب الغرب باستثمارات في تنويع الإنتاج، بما في ذلك قانون CHIPS ومشاريع جديدة في الهند وأوروبا. تُؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وتأخير بدء تشغيل المصانع، ورفع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وخوادم الذكاء الاصطناعي، مع زيادة خطر تفتت سلاسل التوريد العالمية في الوقت نفسه.

لهذه التحولات في سلاسل التوريد تداعيات خطيرة على تقييمات شركات التكنولوجيا الحساسة. من بين أكثر الشركات الغربية تأثراً: ASML، وTSMC، وNvidia، وIntel، وAMD، وApple، وSamsung، وMicrosoft، التي تواجه جميعها ضغوطاً نتيجةً لتقييد الوصول إلى السوق الصينية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص المكونات. في المقابل، قد تستفيد الشركات الصينية، مثل SMIC وHuawei وغيرها من مصانع أشباه الموصلات المحلية، من تزايد الاكتفاء الذاتي، والدعم الحكومي، والتراجع التدريجي للاعتماد على التقنيات الغربية، مما يعزز مكانتها في السوق وإمكانات نموها.

أما التداعيات الجيوسياسية فهي بالغة الأهمية أيضاً. فالمنافسة التكنولوجية باتت أشبه بصراع نظامي طويل الأمد، حيث يُحدد الوصول إلى الرقائق المتطورة الميزة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية. في هذا السياق، لم يعد قطاع التكنولوجيا مجرد مجال للابتكار المدفوع بالسوق، بل أصبح أداةً من أدوات السياسة الحكومية.

بالنسبة للمستثمرين، يستلزم هذا تحولاً في المنظور. لا يزال الأداء قصير الأجل واتجاهات الطلب الحالية مهمين، لكن القدرة على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية تزداد أهميةً. ولا يشترط أن تحقق المشاريع الضخمة، مثل البرنامج الصيني، نجاحاً كاملاً للتأثير على تقييمات الشركات واستراتيجياتها. على المدى البعيد، يكفي أن يغيروا قواعد اللعبة. قد تُثبت هذه العملية البطيئة في نهاية المطاف أنها الأكثر تكلفة على المستثمرين بمجرد أن يدركها السوق تماماً.