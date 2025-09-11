اقرأ أكثر

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق "منصة التوازن العقاري" لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية

٦:٤٣ م ١١ سبتمبر ٢٠٢٥

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ، منصّة "التوازن العقاري" المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض، وذلك من خلال المنصة حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية اليوم.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10,000) إلى (40,000) قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز (1,500) ريال للمتر المربع.

من جانبها أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة "التوازن العقاري" بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.

مؤكدة في الإطار ذاته أنَّ أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصّة التوازن العقاري، هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي.

مشيرة إلى أن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة، حيث خصّصت الهيئة مركزًا للاتصال برقم 19998 لتقديم الدعم المباشر، والإجابة عن أي استفسارات.

 

 

