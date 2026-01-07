المعادن الحيوية محور التكهنات حول غرينلاند 🔎

ارتفعت أسهم شركة "كريتيكال ميتالز" بنسبة 7% إضافية اليوم، لتتجاوز مكاسبها الإجمالية 80%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تجدد الاهتمام الأمريكي بغرينلاند.

وتعتمد "كريتيكال ميتالز" اعتمادًا كبيرًا على تطورات العلاقات بين غرينلاند والولايات المتحدة، إذ يُعد مشروع "تانبريز" للمعادن الأرضية النادرة، الواقع في غرينلاند، أصلها الرئيسي. وهذا يعني أن التراخيص وحقوق التصدير وجدوى المشروع على المدى الطويل لا تزال خاضعة لسلطة الجهات التنظيمية في غرينلاند والدنمارك، بينما يُتوقع أن يأتي معظم العملاء المحتملين وشركاء التمويل والدعم الاستراتيجي من الولايات المتحدة.

في الوقت الراهن، يتأثر تقييم الشركة بشكل كبير بتطور العلاقات بين غرينلاند والولايات المتحدة. فمن شأن تعزيز التعاون الاستراتيجي أن يُسهم في زيادة التمويل والطلب، بينما قد يؤدي التوتر الدبلوماسي أو عدم الاستقرار السياسي إلى تأخير تطوير المشروع وزيادة المخاطر.

وقد صرّح البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس "مجموعة واسعة من الخيارات" فيما يتعلق بالاستحواذ على غرينلاند، بما في ذلك إمكانية استخدام القوات العسكرية الأمريكية، واصفًا الجزيرة القطبية بأنها أولوية للأمن القومي. أصدر القادة الأوروبيون ردًا منسقًا أعربوا فيه عن دعمهم للدنمارك وغرينلاند، مؤكدين على السيادة والسلامة الإقليمية بموجب القانون الدولي، بينما حذر شركاء الناتو من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يزعزع استقرار الحلف.

ومن منظور استراتيجي، تسعى شركة "كريتيكال ميتالز" إلى ترسيخ مكانتها كمورد غربي للمواد الخام الحيوية ضمن محفظة مشاريع متنامية. ويُعتبر مشروع "تانبريز" أحد أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في العالم.

وتأتي هذه المكاسب الأخيرة نتيجة لتجدد التكهنات حول احتمال تورط الولايات المتحدة في استخراج الموارد في غرينلاند، وهو نمط مشابه لما شوهد في مطلع سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.