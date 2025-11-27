المعادن الثمينة: ​​ذروة مزدوجة أم مرحلة توحيد قبل النمو؟

شهد السوق هدوءًا ملحوظًا بعد الارتفاع الأخير في أسعار المعادن الثمينة. وكان للزيادة الأخيرة في تقييمات المعادن الثمينة وتيرة ونطاق يصعب تبريرهما تمامًا بالبيانات الأساسية الدقيقة. وكان جزء من هذه الحركة رد فعل عاطفي مدفوعًا بعدم اليقين الجيوسياسي والاعتقاد الراسخ بأن المعادن دائمًا ما تحقق مكاسب في أوقات الاضطرابات. ومع ذلك، أثبت السوق مجددًا قدرته على توقع الحقائق ثم البحث عن مبررات لها لاحقًا. وينطبق هذا بشكل خاص على مستثمري التجزئة، الذين كانت مشاركتهم ملحوظة للغاية في الارتفاع الأخير.

مع ذلك، لا يعني هذا أن المعادن الثمينة تفتقر إلى أسباب النمو. فلا تزال عمليات الشراء المؤسسية ركيزة قوية، وخاصة من جانب البنوك المركزية في الدول النامية، التي دأبت على تنويع احتياطياتها بشكل منهجي منذ عدة سنوات. أما العنصر الثاني في هذا الهيكل فهو السياسة النقدية، التي لا يزال توجهها يميل إلى خفض أسعار الفائدة والحفاظ عليها عند مستوى منخفض. وهذا يخلق نوعًا من أرضية السعر، لا يضمن زيادات الأسعار بقدر ما يحد من نطاق الانخفاضات المحتملة.

مع ذلك، فإن الذهب ليس أصلًا لا يمكن المساس به. إن وضع الأصل الآمن لا يعني حصانةً من التصحيحات أو الانخفاضات، كما لوحظ في الرسوم البيانية مؤخرًا. على سبيل المثال، قد يؤدي وجود إشارة واضحة إلى تحسن دائم في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى سحب جزء من علاوة المخاطر من عروض الأسعار. وقد يحدث تأثير مماثل نتيجةً لتشديد السياسة النقدية غير المتوقع في الاقتصادات الكبرى.

الذهب (D1)

المصدر: xStation5

تُعدّ تقلبات أسعار الفائدة على المديين القصير والمتوسط ​​ذات أهمية ضئيلة للبنوك المركزية، التي تُراقب السوق على مدى سنوات عديدة. أما بالنسبة لمستثمري التجزئة، فهي تُمثّل مصدرًا للأرباح أو الخسائر الحقيقية، بينما تُشكّل لشركات الاستثمار عنصرًا هامًا في النتائج المالية والميزانيات العمومية. ويعني هذا الاختلاف في وجهات النظر أن حركة السعر نفسها قد تكون ضئيلة ومؤلمة للغاية في آنٍ واحد لمختلف المشاركين في السوق.

ينبغي على المستثمر الحريص أيضًا الانتباه إلى علاقات الأسعار بين المعادن الفردية. في الوقت الحالي، تُظهر الفضة ديناميكيات سعرية أفضل من الذهب. وتُغيّر أهميتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وصناعة الإلكترونيات هيكل الطلب. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تلحق الفضة تدريجيًا بـ"أختها الكبرى"، على الرغم من أن هذا المسار لن يكون سريعًا ولا سهلًا على الأرجح.

الفضة (D1)

المصدر: xStation5