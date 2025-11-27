ملخص يومي: غياب وول ستريت يحد من نشاط السوق

أدى عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى انخفاض ملحوظ في نشاط الأسواق المالية. توقفت البورصات الأمريكية عن التداول اليوم، وظلت المؤشرات الرئيسية خاملة. وكانت تحركات العقود الآجلة محدودة، ضمن نطاق أقل من 0.1%.

ونظرًا لغياب المستثمرين ورؤوس الأموال الأمريكية عن أوروبا، شهدت الجلسة الأوروبية أيضًا تقلبات منخفضة وحجم تداولات منخفض. وتتحرك العقود على مؤشرات DE40 و SUI20 و SPA35 و UK100 بتقلبات أقل من 0.1%. كما شهد مؤشر NED25 انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض بنسبة تصل إلى 0.4%، ومؤشر W20 ، الذي انخفض بأكثر من 0.3%.

خلال الجلسة الأوروبية، برز سهم PUMA (PUM.DE) ، حيث تجاهل السوق شائعات استحواذ محتمل من قبل تكتل صيني. وارتفع سهم شركة الملابس بأكثر من 10%.

تلقى المستثمرون الأوروبيون اليوم سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية المهمة للتفسير والتقييم. لا يزال المستهلكون والقطاع الصناعي في منطقة اليورو حذرين، مع انخفاض آخر في قراءات الثقة، والذي اتضح أنه أكبر من المتوقع. كان أداء قطاع الخدمات أفضل، ليس فقط في النمو، بل تجاوز توقعات السوق أيضًا.

نشر البنك المركزي الأوروبي "محضر" اجتماعه الأخير. وأكد ممثلو البنك انفتاحهم على مختلف خيارات السياسة واستجابتهم للبيانات. بقيت توقعات التضخم دون تغيير، وظلت حالة عدم اليقين مرتفعة ولكنها تحت السيطرة. وأشار المجلس إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت على الأرجح.

ظلت حركة سوق السلع محدودة خلال الجلسة. شهد النفط انتعاشًا طفيفًا بنحو 0.7%. كما فقدت بعض المعادن الصناعية قيمتها.

في سوق العملات، برز زوجا الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم. يدعم التباين في السياسة النقدية بين بنوك أستراليا ونيوزيلندا، مقارنةً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى التيسير النقدي بشكل متزايد، تقييم العملات المحلية.