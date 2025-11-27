هل تعود وول ستريت للاتجاه الصعودي

- الفضة تقترب من مستوياتها التاريخية
- زخم صعودي على الدولار الأسترالي
- بيانات حاسمة لتحركات الين الياباني غداً
- محضر اجتماع المركزي الأوروبي
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي
الملخص اليومي: أنهت وول ستريت وأسواق الطاقة الشهر على موجة من المكاسب.
الفضة تسجل مستويات قياسية جديدة!
الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (28.11.2025)