هل تعود وول ستريت للاتجاه الصعودي

Milad Azar
  • الفضة تقترب من مستوياتها التاريخية
  • زخم صعودي على الدولار الأسترالي
  • بيانات حاسمة لتحركات الين الياباني غداً
  • محضر اجتماع المركزي الأوروبي

ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٩ م

الملخص اليومي: أنهت وول ستريت وأسواق الطاقة الشهر على موجة من المكاسب.
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٢٠ م

الفضة تسجل مستويات قياسية جديدة!
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٢١ م

الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ٦:٣٩ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (28.11.2025)

