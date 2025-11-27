تويوتا - بعد الأرباح

قد تكون الصين هي المُنتج الأكبر للسيارات، والولايات المتحدة هي المُشتري الأكبر لها، إلا أن تويوتا تُعدّ الشركة الرائدة عالميًا في المبيعات. وقد نشرت شركة السيارات اليابانية العملاقة نتائجها.

المعلومات المالية الرئيسية:

بلغت الإيرادات 12.38 تريليون ين، بزيادة قدرها 8%، وهي أعلى من التوقعات البالغة 12.18 تريليون.

ارتفع صافي الربح بنسبة 62%، ليصل إلى 932 مليار ين.

ومن الحقائق المُقلقة أن الأرباح التشغيلية انخفضت بنسبة 27% على أساس سنوي.

يُعزى الفرق بين الأرباح التشغيلية وصافي الربح بشكل رئيسي إلى عوائد الاستثمار وفروق أسعار الصرف. وتعرضت الأرباح التشغيلية نفسها لضغوط كبيرة بسبب تكاليف العمالة والرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية.

أعلنت الشركة عن سلسلة من المعلومات المهمة بشأن استراتيجيتها ومستقبلها. تُواصل تويوتا استراتيجيتها للتوسع في قطاعات مُتعددة من الصناعة في وقت واحد. قد تُواجه شركات أخرى صعوبة في هذا، ولكن تويوتا، نظرًا لحجمها، لا تستطيع تحمّل ذلك فحسب، بل هي أيضًا في أفضل وضع لتحقيق أقصى استفادة مع تحمّل مخاطر منخفضة نسبيًا.

يتضمن التوسع المذكور بشكل أساسي الاستثمار في سوق السيارات الكهربائية والهجينة في آنٍ واحد. تُمثل المركبات منخفضة الانبعاثات بالفعل 46.9% من مبيعات الشركة.

وتسير تويوتا أيضًا على خطى اتجاهات الصناعة الأخرى. وتفخر الشركة بنظام "Arene" الجديد، وتعلن بفخر عن مزيد من التطوير نحو "المركبات المُعرّفة برمجيًا".

تُظهر تويوتا ثقتها برفع توقعاتها لنهاية السنة المالية. وبحلول نهاية السنة المالية 2026، من المتوقع أن يصل الربح التشغيلي إلى 3.4 تريليون ين، بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 3.2 تريليون.

استجاب السوق بقلق طفيف لأخبار الانخفاض الكبير في الربح التشغيلي وتأثير الرسوم الجمركية. في البداية، خسرت الشركة حوالي 1.6% من قيمتها السوقية. ومع ذلك، سمحت التوقعات الإيجابية بعودة تقييم الشركة إلى مستوياته السابقة مع مرور الوقت.

TM.US (D1)

المصدر: xStation5