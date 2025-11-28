الملخص اليومي: أنهت وول ستريت وأسواق الطاقة الشهر على موجة من المكاسب.

اتسمت جلسة سوق الأسهم الأمريكية بتفاؤل، وانتهت على ارتفاع. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.5%، وناسداك 100 بنحو 0.8%، وأغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع بنسبة 0.6%. وانتهت جلسة وول ستريت اليوم مبكرًا عن المعتاد.

وتدعم مكاسب وول ستريت بشكل كبير التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر. وتضع الأسواق في الحسبان احتمالًا يتجاوز 80% بأن يُسفر اجتماع ديسمبر عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وشهدت أسهم إنتل ارتفاعًا بنحو 10% بعد تقارير تفيد بإمكانية إنتاجها لرقائق أقل تطورًا لشركة آبل في المستقبل. على الرغم من أن التعاون لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن السوق يتفاعل بإيجابية مع احتمال تنويع شركة آبل لسلسلة التوريد، واحتمال نقل جزء من إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

حافظت أسواق الأسهم الأوروبية على مكاسبها الأسبوعية واستقرت، حيث أغلقت جلسة اليوم على ارتفاع طفيف: ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.27%، ومؤشر كاك 40 بنسبة 0.29%، ومؤشر بورصة أستراليا ( AEX ) بنسبة 0.38%، ومؤشر داكس بنسبة 0.25%، ومؤشر إيبكس 35 بنسبة 0.06%، ومؤشر SMI بنسبة 0.09%، ومؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.35%.

في فرنسا، ارتفع إنفاق المستهلك بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر التضخم الأولي إلى 0.9% على أساس سنوي، مما يُظهر أنه على الرغم من التضخم المعتدل، لا يزال الطلب المحلي قويًا، ويحافظ الاقتصاد على نمو مستقر للناتج المحلي الإجمالي.

كانت بيانات التضخم في ألمانيا متباينة. بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 2.3%، وهو أقل بقليل من التوقعات، بينما انخفض المعدل الشهري بنسبة 0.2%. وارتفع معدل التضخم المنسق لأسعار المستهلك إلى 2.6% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات، مع انخفاض شهري قدره 0.5%.

نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 2.6% في الربع الثالث، متجاوزًا بشكل كبير توقعات 0.5%، وقد عززت هذه النتيجة القوية الدولار الكندي.

أعلنت بورصة شيكاغو التجارية اليوم عن مشاكل فنية تسببت في توقف التداول في جميع الأسواق التي تعمل بها. ويعود هذا التعطل إلى مشكلة في نظام التبريد في مركز بيانات الشركة المشغلة.

في سوق المعادن النفيسة، وصلت الفضة إلى مستويات تاريخية، متجاوزة 56 دولارًا للأونصة. كما ارتفع الذهب، متجاوزًا 4200 دولار للأونصة.

في سوق العملات المشفرة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.5%، ليتداول دون 91,000 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثريوم بنحو 1%، ليتجاوز 3,000 دولار.