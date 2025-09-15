اقرأ أكثر

«المركزي السعودي» يعلن بدء مزاولة بنك فيجن الرقمي في المملكة

٨:٥٧ م ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، بدء مزاولة بنك فيجن الرقمي، عملياته المصرفية في المملكة، ضمن أهداف البلاد الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، مع الحفاظ على المعايير العالية للأمان والشفافية، بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية المنظومة بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.

من جانبها تواصل «ساما» بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق المستهدفات الوطنية لـ«رؤية 2030»، المتواكبة مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمات في الأسواق السعودية.

الجدير بالذكر أنه كان بنك فيجن المعروف سابقاً باسم "البنك السعودي الرقمي" قد أعلن عن انطلاق المرحلة التجريبية من عملياته المصرفية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما"، في يناير الماضي.

يذكر أن بنك فيجن هو بنك رقمي محلي تأسس من تحالف مكون من عدد من مستثمرين أفراد وشركات، ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

 

 

 

