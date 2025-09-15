ملخص يومي: مكاسب وول ستريت بفضل رهانات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، والدولار يصل إلى أدنى مستوياته محليًا (15.09.2025)

- افتتحت وول ستريت أسبوعها الجديد بمكاسب ملحوظة، حيث يراهن المستثمرون بشكل متزايد على موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US100 بنحو 0.6%، مدفوعةً بارتفاع أسهم تيسلا، والذي حفزه أكبر عرض شراء قدمه إيلون ماسك للسهم. وارتفع مؤشر US500 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35%، مما يُظهر تفاؤل المستثمرين تجاه التيسير النقدي.
- سجل مؤشر إمباير ستيت في نيويورك لشهر سبتمبر -8.7 نقطة، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 4.9 نقطة والتوقعات السابقة البالغة 11.9 نقطة، مما يشير إلى تدهور الأوضاع في قطاع التصنيع في نيويورك وضعف النشاط الاقتصادي.
- بلغت قيمة ألفابت (الشركة الأم لجوجل) السوقية 3 تريليونات دولار لأول مرة، لتنضم إلى آبل ومايكروسوفت في نخبة الشركات. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات (خاصةً من الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والخدمات الرقمية) وحكم محكمة أمريكية إيجابي يرفض خطط تقسيم الشركة.
- أطلقت الصين تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة إنفيديا، متهمةً إياها باحتكار سوق أشباه الموصلات والتمييز ضد الشركات الصينية، مما ضغط على أسهم إنفيديا ومؤشر US100. وإلى جانب تزايد المنافسة المحلية وقيود التصدير الأمريكية، قد تُلقي هذه التحديات بثقلها على أعمال إنفيديا في الصين.
- في أوروبا، هيمنت المكاسب على السوق: مؤشر ITA40 +0.87%، مؤشر EU50 +0.69%، مؤشر FRA40 +0.72%، مؤشر DE40 +0.06%. ولم ينخفض سوى مؤشر SUI20 في سويسرا (-0.36%).
- في سويسرا، سجل تضخم أسعار المنتجين (PPI) في أغسطس أكبر انخفاض له منذ سنوات: -1.8% على أساس سنوي مقابل -0.9% سابقًا، مما يشير إلى انخفاض ضغوط التكلفة في قطاع التصنيع، مما قد يؤثر على سياسة البنك الوطني السويسري المستقبلية.
- بلغ مؤشر أسعار المستهلك في بولندا لشهر أغسطس 2.9% على أساس سنوي، وهو أعلى بقليل من نسبة 2.8% المسجلة في يوليو وتوقعات السوق. على أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يوليو، وهو تجاوز طفيف للتوقعات.
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع (USDIDX: -0.2%)، مما يعكس توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. تُقيّم الأسواق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، مع آمال في أن يكون باول أكثر تشددًا. يُعد اليورو أقوى عملة بين عملات مجموعة العشرة اليوم (EURUSD: +0.3% إلى 1.176، EURJPY: +0.15%، EURGBP: +0.05%)، بينما يتصدر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD: +0.4%).
- قفزت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا بنسبة 6%، مما رفع أسعار نيويورك إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2025، مدعومة بجفاف البرازيل، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الريال البرازيلي.
- ارتفعت أسعار سلع الطاقة في معظمها: برنت +1.1%، وخام غرب تكساس الوسيط +1.4%، والغاز الطبيعي +2.2%، مواصلين انتعاشهم بعد موجة بيع الأسبوع الماضي.
- يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، في محاولة للحفاظ على زخمه الصعودي، بينما يتراجع سعر الإيثريوم نحو 4,500 دولار أمريكي. لا تزال المعنويات متباينة، مدعومة بتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، لكنها تحت ضغط من عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.