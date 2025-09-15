اقرأ أكثر

ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 6% 📈 وهو الأعلى منذ أبريل ☕️

٩:١٨ م ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥

واصلت عقود قهوة أرابيكا ارتفاعها يوم الجمعة بنحو 6%، مما دفع الأسعار إلى تجاوز منطقة المقاومة الرئيسية (402-410). وقد أثار الجفاف في البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم، مخاوف بشأن الإمدادات، مما دفع أسعار بورصة نيويورك إلى تجاوز 4 دولارات للرطل لأول مرة منذ أبريل 2025.

كانت البرازيل، التي تعاني من الجفاف، المصدر الرئيسي للضغط الصعودي في الأشهر الأخيرة، في حين أن توقعات الطقس المتضاربة للأسابيع المقبلة ألقت بظلال من الشك على موسم الإزهار بين سبتمبر ونوفمبر. وبينما يتوقع موقع Climatempo عودة هطول الأمطار الغزيرة، تقول مصادر أخرى إن خطر الجفاف في حزام أرابيكا لا يزال مرتفعًا للغاية لدرجة يصعب معها استبعاد مخاوف الإمدادات.

كما تلعب العوامل غير المناخية دورًا في هذا. فقد استُبعدت البرازيل من الإعفاء الجمركي الأمريكي على القهوة بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية عقب إدانة جايير بولسونارو، مما جعل القهوة خاضعة لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 50%. كما تدعم الأسعار الارتفاع الحاد في قيمة الريال البرازيلي، الذي ارتفع بنسبة 14% مقابل الدولار منذ بداية العام.

 

بلغ سعر القهوة الآن أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، مقتربًا من أعلى مستوياته في يناير. باللون الأزرق: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي المقلوب، وهو في أعلى مستوياته منذ يونيو 2024.

المصدر: xStation5

