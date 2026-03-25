النفط: هل تتزايد آمال السوق في خفض التصعيد؟ ⚔️

انخفضت أسعار النفط بنحو 4% منذ أمس، استجابةً لظهور مؤشرات جديدة على إمكانية خفض التصعيد في الشرق الأوسط. حدث هذا الانخفاض قرب نهاية جلسة التداول أمس، ويستقر سعر النفط اليوم عند مستويات مستقرة نسبيًا دون تغييرات جوهرية. عند كتابة هذا التقرير، انخفض سعر النفط بنسبة 0.30% إلى 95 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 88 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

أكد الرئيس ترامب استمرار المفاوضات مع إيران، وأشارت طهران إلى إمكانية السماح للسفن "غير المعادية" بعبور مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية. وقد خفف هذا التطور من المخاوف بشأن حدوث اضطراب كامل ومطول في حركة النفط.

يعكس انخفاض أسعار النفط تراجعًا جزئيًا في علاوة المخاطر الجيوسياسية، وليس عودة كاملة لحالة السوق الفعلية إلى وضعها الطبيعي. وبينما ساهمت الأخبار المتداولة حول مقترح أمريكي محتمل لإيران ومحادثات وقف إطلاق النار في تحسين المعنويات، يواصل المسؤولون الإيرانيون نفي وجود مفاوضات مباشرة، ولا يزال النشاط العسكري في المنطقة مكثفًا.

كما أفادت رويترز بأن الاضطرابات في المنطقة بدأت تنعكس على نطاق أوسع في قطاع الطاقة، حيث حذرت شركة شل من أن أوروبا قد تواجه نقصاً في الإمدادات في وقت مبكر من الشهر المقبل. وفي الوقت نفسه، تشير غولدمان ساكس إلى أن أسعار النفط تتأثر حالياً بشكل أقل بالسيناريو الأساسي وأكثر بتغير احتمالات سيناريوهات المخاطر القصوى.