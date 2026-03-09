النفط تحت ضغط مع بقاء قرار مجموعة السبع معلقاً

يشهد سوق النفط حالة من عدم اليقين المتزايد. فقد بلغت أسعار خام برنت ما يقارب 120 دولارًا للبرميل صباح اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وذلك استجابةً لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات التي طرأت على الممر الملاحي الرئيسي عبر مضيق هرمز. وقد انعكس هذا الارتفاع الحاد في الأسعار على الأسواق المالية، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فضلًا عن ارتفاع عوائد السندات، ما يعكس تزايد توقعات التضخم وخطر التباطؤ الاقتصادي.

وقد أعلنت مجموعة الدول السبع، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، أنها تدرس إمكانية الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، الأمر الذي قد يُسهم في تخفيف ضغوط الأسعار واستقرار السوق. إلا أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن، ويمتنع صناع السياسات عن اتخاذ إجراءات فورية، مؤكدين على ضرورة إجراء المزيد من التحليلات والتنسيق بين الدول الأعضاء. ويُتيح غياب نقص حقيقي في النفط في الولايات المتحدة وأوروبا اتباع نهج حذر، وهو ما يُفسر التأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة.

على الرغم من عدم الإفراج عن الاحتياطيات حتى الآن، إلا أن مجرد الإعلان عن إمكانية القيام بذلك قد أثر بالفعل على السوق. فقد بدأت أسعار النفط بالانخفاض، ويتداول خام برنت حاليًا بأقل من 100 دولار للبرميل، مما يدل على سرعة استجابة الأسواق لإشارات سياسات الطاقة وتوقعات استقرار الإمدادات.

ولا تزال قرارات مجموعة السبع والإجراءات المحتملة بشأن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من بين العوامل الرئيسية التي تُشكل معنويات المستثمرين وتوقعات السوق. فمن جهة، قد يُساهم الإفراج السريع عن الاحتياطيات في تخفيف ضغوط الأسعار واستقرار الأسواق؛ ومن جهة أخرى، ينطوي أي تدخل على تبعات جيوسياسية وخطر استنزاف أداة استراتيجية في أوقات الأزمات. ومن العوامل المهمة الأخرى حالة عدم اليقين بشأن تطورات النزاع، مما يؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر في أسعار النفط، وقد يُبقي على تقلبات الأسعار مرتفعة في الأسابيع المقبلة.

كما يُسلط هذا الوضع الضوء على الصورة الأوسع لسوق الطاقة العالمي، حيث لا يزال أمن الإمدادات والجيوسياسة والتغيرات في الطلب على الوقود الأحفوري تُؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الكلي. يتعين على الأسواق اليوم مراقبة تطورات النزاعات في المناطق الحيوية لإنتاج النفط، بالإضافة إلى التحركات السياسية للدول التي تمتلك احتياطيات استراتيجية، إذ يمكن لقراراتها أن تحدد اتجاهات الأسعار على المدى القصير، وأن تُشكّل التوقعات التضخمية والاقتصادية على الصعيد العالمي.

في ظل هذه الظروف، تبقى الأسواق شديدة التقلب. وستكون تقلبات أسعار النفط، وقرارات مجموعة السبع، والتوترات الجيوسياسية في المناطق المُصدِّرة، عوامل حاسمة للاقتصاد العالمي، ويتعين على المستثمرين والمستهلكين والمنتجين الاستعداد لمزيد من التغيرات المحتملة في توافر النفط وأسعاره خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: xStation5