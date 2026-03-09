مزيد من التصدعات في سوق الائتمان الخاص: شركة بلاك روك تحد من عمليات السحب

يشهد سوق الائتمان الخاص بداية ضعيفة لهذا العام. فبعد أن قيّدت شركة بلو آول عمليات السحب من أحد صناديقها الائتمانية الخاصة قبل أسابيع، بدأ السوق يشكك علنًا في ملاءة العديد من الصناديق وتقييماتها.

وفي نهاية هذا الأسبوع، تنضم شركة بلاك روك إلى قائمة الشركات التي تُثير مخاوف المستثمرين.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

بلغت تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من سوق الائتمان الخاص مستويات غير مسبوقة. ونظراً لطبيعة هذا السوق وافتقاره للسيولة، فإن ذلك يضع الصناديق في موقف صعب.

ينعكس هذا الوضع الصعب بوضوح في التقييمات.

تدفع شركات مثل بلاك روك وبلو آول ثمن عيوب في استراتيجيتها. كان الهدف من نمو الائتمان الخاص هو توسيع نطاق العرض المقدم للمستثمرين الأفراد، لكن لديهم ملف مخاطر مختلف تمامًا، وقدرتهم على تحمل مخاطر أقل بكثير لتجميد رؤوس أموالهم على المدى الطويل. مخاوف المستثمرين ليست بلا أساس: يلعب سوق الائتمان الخاص دورًا أساسيًا في تمويل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو مجال تُثار حوله تساؤلات متزايدة بشأن العوائد الموعودة.

ما الذي تخفيه بلاك روك؟

إن نقص السيولة في سوق الائتمان الخاص ليس، في حد ذاته، سببًا للذعر. فقلة السيولة سمة أساسية لهذا السوق، وليست أمرًا استثنائيًا. لكن المشكلة الكبرى، التي تُذكّرنا بأزمة 2007، هي أن العديد من الصناديق والمراكز في سوق الائتمان الخاص، وفقًا لتحقيق أجرته بلومبيرغ، لديها انكشاف أكبر على قطاع البرمجيات مما تُصرّح به.

عمليًا، يعني هذا أن العديد من الصناديق قد تُخفي انكشافها الكامل على البرمجيات للحصول على تمويل دون دفع علاوة المخاطر المناسبة. إن وجود هذه العلاوة بحد ذاته، بالإضافة إلى الأدلة على محاولات إخفاء الانكشاف لتجنبها، يُشير إلى أن وضع شركات التكنولوجيا وسوق الائتمان الخاص قد يكون أسوأ مما تُوحي به المؤشرات المالية للعديد من هذه الشركات.

BLK.US (D1)

المصدر: xStation5

على الرغم من أن مشاكل سوق الائتمان الخاص لن تختفي بين عشية وضحاها، وقد تتفاقم مع مرور الوقت أكثر من المتوقع، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن حركة الرسم البياني اليوم تبدو أقرب إلى تصحيح مؤقت مدفوع بالعواطف. وقد أشارت قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 25 إلى بلوغ السوق "القاع" في موجات البيع السابقة.