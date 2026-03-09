ارتفعت العملات الرقمية 4% رغم التوتر 📈

على الرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار أمريكي للبرميل، يشهد سوق العملات الرقمية مكاسب واضحة اليوم، تتجاوز 4%. ولا يزال سعر البيتكوين فوق 69,000 دولار أمريكي، بينما تجاوز سعر الإيثيريوم 2,000 دولار أمريكي. في الوقت نفسه، تشهد أسواق الأسهم التقليدية انخفاضًا، مما يُبرز التباين في ردود الفعل بين الأسواق المالية وأسواق الأصول الرقمية.

في الأيام الأخيرة، ساهمت تدفقات رؤوس الأموال إلى بعض المنتجات المرتبطة بالبيتكوين في ارتفاع أسعار العملات الرقمية. كما انتعشت الأسعار بعد انخفاضات سابقة. وقد دعم هذا الارتفاع ازدياد الاهتمام بمنتجات مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، حيث يتداول السوق بالقرب من مستويات سعرية رئيسية يعتبرها المستثمرون نقاطًا محتملة لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه.

في غضون ذلك، يُشير القطاع المالي إلى اتخاذ خطوات إضافية نحو دمج تقنية البلوك تشين. واليوم، أعلنت ناسداك عن خطط لإطلاق تداول الأسهم المُرمّزة بالتعاون مع منصة كراكن للعملات الرقمية. من المتوقع أن يبدأ البرنامج في النصف الأول من عام 2027، وسيشمل نسخًا رقمية من الأسهم والمنتجات المتداولة في البورصة، مع التركيز على تبسيط إجراءات التصويت في الشركات وزيادة إمكانية الوصول إلى أشكال الملكية الرقمية. تعكس هذه المبادرة الاهتمام المتزايد بتقنية البلوك تشين في الأسواق المنظمة، والجهود المبذولة لدمج الأدوات المالية التقليدية مع منظومة الأصول الرقمية، مما قد يؤثر على مستقبل تداول الأصول.

المصدر: xStation5

