النفط يخسر 1% بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر 📉

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، حيث انخفضت بأكثر من 1% اليوم، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في شهر بعد أن استهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة شركات الشحن المتهمة بتهريب النفط الإيراني. كما تدعم الأسعار الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، وعدم اليقين الأوسع بشأن الإمدادات.

تحافظ التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على إيران على ارتفاع التقلبات وتدعم الأسعار؛ ولا يزال خطر نقص المعروض قائمًا، مما يزيد من قوة النفط الخام في الآونة الأخيرة.

ينتظر التجار نتائج اجتماع أوبك+ في 7 سبتمبر، مع توقعات بعدم الإعلان عن تغييرات كبيرة في الإنتاج.

تعهدت أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من أبريل إلى سبتمبر، بالإضافة إلى 300 ألف برميل يوميًا للإمارات العربية المتحدة، لكن الزيادات الفعلية لم تصل إلى المستوى المطلوب بسبب حدود الطاقة الإنتاجية والتعويضات عن الإنتاج الزائد في الماضي.

كان من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة، حيث توقع المحللون انخفاضًا قدره 3.4 مليون برميل من الخام خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.

أدت بيانات التصنيع الأمريكية الضعيفة، التي تأثرت بالرسوم الجمركية وتراجع ثقة الشركات، إلى الحد من مكاسب النفط بإثارة المخاوف بشأن الطلب.

قد يؤدي ضعف تشغيل مصافي التكرير الروسية إلى زيادة صادرات النفط الخام، مما يخلق سوقًا متوازنة بدقة على الرغم من التوترات الجيوسياسية.