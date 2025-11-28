الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر

يُظهر وول ستريت تفاؤلاً واضحاً اليوم، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية خلال الجلسة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما حقق ناسداك مكاسب بنسبة 0.3%. ويحافظ مؤشر داو جونز على اتجاهه الإيجابي، مدعوماً بشكل رئيسي بقطاعي التكنولوجيا والصناعة.
تعزى مكاسب اليوم بشكل كبير إلى توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال يتجاوز 80% أن يُسفر اجتماع ديسمبر عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعزز الشعور الإيجابي ويُحافظ على مكاسب سوق الأسهم. كما يُعزز الزخم الإيجابي التكهنات حول خليفة محتمل أكثر اعتدالاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُؤيد موقفه السياسي الحفاظ على مسار نقدي مُيسّر، مما يعني انخفاض تكاليف التمويل واستمرار دعم الاقتصاد وأسواق رأس المال.
لا يزال قطاع التكنولوجيا المستفيد الرئيسي من تفاؤل السوق اليوم، مدفوعاً باحتمال كبير لخفض سعر الفائدة في ديسمبر. تُشجع سياسة نقدية أكثر مرونةً على زيادة الإقبال على المخاطرة، مما يُعزز الطلب على أسهم التكنولوجيا بطبيعة الحال.
ويظل هناك عامل من عدم اليقين: لن تُصدر البيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلا الأسبوع المقبل. ويعني التأخير الناجم عن إغلاق الحكومة الأمريكية الأخير أن الاحتياطي الفيدرالي لن يحصل على معلومات كافية لاجتماع ديسمبر. ومع ذلك، تُظهر جلسة اليوم أن السوق يستخدم سيولة موسم الأعياد الشحيحة لإغلاق الشهر بشكل إيجابي.
عقود S&P 500 الآجلة (الفاصل الزمني H1)
ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم، مع استعادة المشترين زمام الأمور بشكل واضح بعد التراجع الأخير، مما يشير إلى عودة تفاؤل السوق. وتدعم الأخبار الإيجابية بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر الطلب، مما يشجع على زيادة النشاط. كما تغذي المكاسب توقعات بأن انخفاض أسعار الفائدة سيدعم الانتعاش الاقتصادي وأرباح الشركات، مما يوفر آفاقًا لاستمرار الزخم الصعودي في الجلسات القادمة.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- سحبت شركة ألفابت (GOOGL.US) شكواها المتعلقة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ضد ممارسات مايكروسوفت (MSFT.US) في مجال الحوسبة السحابية، بعد أسبوع من بدء الجهات التنظيمية تحقيقها الخاص. وكانت جوجل قد اتهمت مايكروسوفت سابقًا بسلوك مُناهض للمنافسة، وتقييد عملائها على منصة Azure. ويأتي هذا الانسحاب بعد أن بدأت المفوضية الأوروبية مراجعة مستقلة لممارسات الحوسبة السحابية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال تحقيق الاتحاد الأوروبي مستمرًا، مما يُبقي مايكروسوفت تحت التدقيق التنظيمي، بينما يُمكن لجوجل التركيز على تطوير خدماتها السحابية الخاصة.
- انخفضت أسهم إنفيديا (NVDA.US) في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك علي بابا وبايت دانس، تُدرّب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مراكز بيانات خارجية لتجاوز قيود التصدير الأمريكية على الرقائق. تعتمد هذه الشركات على مراكز بيانات مملوكة لكيانات غير صينية، مما يسمح لها بالوصول المستمر إلى رقائق إنفيديا المتقدمة على الرغم من القيود. يُسلط هذا الوضع الضوء على التوترات الجيوسياسية في قطاع أشباه الموصلات، ويُضيف حالة من عدم اليقين المؤقت إلى تقييم سهم إنفيديا، حتى مع استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
- ارتفعت أسهم إنتل (INTC.US) بنسبة 4% خلال الجلسة، على الرغم من مداهمة منزل المهندس وي-جين لو في تايوان بسبب مخاوف من أنه ربما يكون قد نقل تكنولوجيا متعلقة بالأمن القومي من صاحب عمله السابق. عمل لو سابقًا في شركة تايوان لأشباه الموصلات، ونُقل إلى إنتل، التي بدأت تحقيقًا خاصًا بها في احتمال اختلاس أسرار تجارية.
- انخفضت أسهم أوراكل (ORCL.US) بنحو 2% في جلسة اليوم. وتظل السوق متشككة بشأن توقعات الشركة لتحقيق إيرادات ضخمة، وتعرب عن مخاوفها بشأن حجم ديونها.
