الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر

يُظهر وول ستريت تفاؤلاً واضحاً اليوم، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية خلال الجلسة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما حقق ناسداك مكاسب بنسبة 0.3%. ويحافظ مؤشر داو جونز على اتجاهه الإيجابي، مدعوماً بشكل رئيسي بقطاعي التكنولوجيا والصناعة.

تعزى مكاسب اليوم بشكل كبير إلى توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال يتجاوز 80% أن يُسفر اجتماع ديسمبر عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعزز الشعور الإيجابي ويُحافظ على مكاسب سوق الأسهم. كما يُعزز الزخم الإيجابي التكهنات حول خليفة محتمل أكثر اعتدالاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُؤيد موقفه السياسي الحفاظ على مسار نقدي مُيسّر، مما يعني انخفاض تكاليف التمويل واستمرار دعم الاقتصاد وأسواق رأس المال.

لا يزال قطاع التكنولوجيا المستفيد الرئيسي من تفاؤل السوق اليوم، مدفوعاً باحتمال كبير لخفض سعر الفائدة في ديسمبر. تُشجع سياسة نقدية أكثر مرونةً على زيادة الإقبال على المخاطرة، مما يُعزز الطلب على أسهم التكنولوجيا بطبيعة الحال.

ويظل هناك عامل من عدم اليقين: لن تُصدر البيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلا الأسبوع المقبل. ويعني التأخير الناجم عن إغلاق الحكومة الأمريكية الأخير أن الاحتياطي الفيدرالي لن يحصل على معلومات كافية لاجتماع ديسمبر. ومع ذلك، تُظهر جلسة اليوم أن السوق يستخدم سيولة موسم الأعياد الشحيحة لإغلاق الشهر بشكل إيجابي.

عقود S&P 500 الآجلة (الفاصل الزمني H1)

ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم، مع استعادة المشترين زمام الأمور بشكل واضح بعد التراجع الأخير، مما يشير إلى عودة تفاؤل السوق. وتدعم الأخبار الإيجابية بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر الطلب، مما يشجع على زيادة النشاط. كما تغذي المكاسب توقعات بأن انخفاض أسعار الفائدة سيدعم الانتعاش الاقتصادي وأرباح الشركات، مما يوفر آفاقًا لاستمرار الزخم الصعودي في الجلسات القادمة.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات: