الولايات المتحدة: ضغوط هبوطية على الأسواق الأمريكية وسط إغلاق الحكومة

بشكل عام، تشهد أسواق الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم ضغوطًا هبوطية. وتشهد العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 حاليًا انخفاضًا بنحو 0.9% و0.5% على التوالي. ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى تحذيرات من بنوك الاستثمار من احتمال حدوث تصحيح في السوق وتراجع في معنويات قطاع التكنولوجيا. ولا يزال المستثمرون حذرين، في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية الكلية وأرباح الشركات في ظل بيئة سوقية صعبة.

لا يزال موسم الأرباح الفصلية مستمرًا، ويواصل تأثيره الكبير على معنويات السوق. وبعد جلسة اليوم، من المتوقع أن تُصدر شركات التكنولوجيا الرئيسية، بما في ذلك AMD وArista Networks، تقاريرها. وسيراقب المشاركون في السوق هذه النتائج عن كثب، حيث قد تُقدم إرشادات حول تحركات السوق القادمة واحتمال استمرار الارتفاع الأخير. وتُركز AMD بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي وحلول مراكز البيانات، بينما تُركز Arista Networks على توسيع البنية التحتية للشبكات لاستيعاب تزايد حركة البيانات والطلب على الحوسبة السحابية.

في الخلفية، لا تزال آثار الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول، والمستمر منذ الأول من أكتوبر، ملموسة. وقد أدى إغلاق الوكالات الفيدرالية، مثل مكتب إحصاءات العمل (BLS) ومكتب التحليل الاقتصادي (BEA) ومكتب الإحصاء، إلى تأخير إصدار العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. على سبيل المثال، لن يُنشر تقرير JOLTS الصادر اليوم حول الوظائف الشاغرة ودوران العمالة. ويزيد غياب هذه البيانات من شكوك المستثمرين، ويُعقّد تقييم الظروف الاقتصادية والاتجاه المُحتمل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال بيانات القطاع الخاص، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات (PMI) واستطلاعات ثقة المستهلك، متاحة، ولكنها لا تُغني عن الإحصاءات الحكومية المفقودة.

US500 (H1)

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا، مما يُظهر تصحيحًا قصير الأجل ضمن اتجاه هبوطي أوسع. ويتجلى حذر المستثمرين، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وتوقعات أرباح شركات التكنولوجيا، والتي كانت المحرك الرئيسي لمعنويات السوق في الأسابيع الأخيرة. من منظور فني، لم يخترق الانتعاش قصير الأجل مستويات مقاومة مهمة أو متوسطات متحركة، مما يشير إلى استمرار قوة ضغط جانب العرض. وتشير المعنويات الحالية إلى تزايد العزوف عن المخاطرة، وقد تُحدد الإصدارات الاقتصادية الكلية وتقارير الأرباح القادمة الاتجاه التالي للمؤشر.

