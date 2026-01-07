ارتفاع أسعار الحبوب الأمريكية مدفوعاً بشراء صناديق السلع 📈 ارتفاع القمح بنسبة 1.5%

بدأت أسعار الحبوب وفول الصويا الأمريكية الأسبوع بانتعاش قوي في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT). ارتفعت العقود الآجلة في بداية الأسبوع، متعافيةً من انخفاضات كبيرة شهدتها مؤخرًا. وشهد فول الصويا تحديدًا انتعاشًا حادًا بعد أن كان في منطقة ذروة البيع خلال الجلسات السابقة. وقد غذّت عمليات الشراء واسعة النطاق صناديق السلع، التي كانت مشتريًا صافيًا لعقود الذرة وفول الصويا والقمح. ودعم هذا الطلب الاستثماري المتجدد انتعاش الأسعار في سوق الحبوب.

لا يزال العرض العالمي وافرًا - حيث تُنهي الأرجنتين وأستراليا حصادًا قياسيًا للقمح، بينما تبدأ البرازيل حصادًا قياسيًا متوقعًا لفول الصويا. وهذا يحد من إمكانية حدوث ارتفاعات قوية مستدامة على الرغم من الانتعاش قصير الأجل.

مخزونات الذرة الأمريكية - تم تعويض حصاد الذرة القياسي في العام الماضي إلى حد كبير بالصادرات القوية، مما أبقى المخزونات عند مستويات معتدلة وخفف الضغط الهبوطي على الأسعار.

تقرير وزارة الزراعة الأمريكية القادم - قد يكون تقرير المخزونات المقرر صدوره في 12 يناير/كانون الثاني محركًا رئيسيًا للسوق. من المرجح أن تدعم الأرقام الأقل من المتوقع مزيدًا من المكاسب في عقود الحبوب وفول الصويا.

تفاؤل بشأن صادرات فول الصويا - عززت شائعات عن مشتريات صينية إضافية، وخاصة من قبل شركة سينوغرين، معنويات السوق، مما عزز الثقة في الطلب الأمريكي على الصادرات.

مخاطر الطقس - قد تؤدي توقعات الجفاف في الأرجنتين إلى زيادة أسعار الذرة وفول الصويا إذا هددت المحاصيل. في الوقت نفسه، لا تزال أمطار البرازيل كافية، ولا تشكل خطرًا مباشرًا على المحصول.

الذرة تستقر أسعارها - على الرغم من الانتعاش، لا تزال أسعار الذرة تتحرك بشكل جانبي، في انتظار عوامل محفزة جديدة مثل تقرير وزارة الزراعة الأمريكية ( WASDE ) لإطلاق شرارة ارتفاع.

القمح مدعوم بالطقس والوضع الجيوسياسي - تحد ظروف الجفاف في السهول الكبرى الأمريكية والتوترات في ممر تصدير البحر الأسود من العرض وتدعم الأسعار. أدت الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، بما في ذلك منشآت شركة بونج في دنيبرو، إلى انخفاض الصادرات من 3.58 إلى 3.28 مليون طن في ديسمبر، مما عزز إمكانات السوق للنمو.