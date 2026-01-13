الولايات المتحدة: هل سيستمر اتجاه انخفاض التضخم في ديسمبر؟ 🔎

اليوم، في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، سنتلقى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر ديسمبر. يُعد هذا التقرير الأهم هذا الأسبوع، وهو، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية، من أهم البيانات الصادرة عن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من المرجح أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بشكل طفيف بنهاية عام 2025. وتشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر سيبلغ +0.3% شهريًا لكل من التضخم العام والتضخم الأساسي. وعلى أساس سنوي، يُتوقع أن يبلغ التضخم العام 2.7%، بينما من المتوقع أن ينتعش التضخم الأساسي إلى 2.7% من 2.6% في نوفمبر. ويعزى هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيسي إلى عودة التضخم إلى مستواه الطبيعي بعد قراءة ضعيفة بشكل غير معتاد في نوفمبر، وليس إلى بداية موجة جديدة من الضغوط التضخمية.

تأثرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر سلبًا بإغلاق الحكومة الأمريكية، مما أدى إلى تأخير جمع بيانات الأسعار، وأجبر مكتب إحصاءات العمل على الاعتماد على التقديرات، لا سيما فيما يتعلق بمكونات السكن. بحسب بلومبيرغ إيكونوميكس، قد يكون هذا قد قلل من تقدير التضخم بنحو 20 نقطة أساس. ونتيجةً لذلك، قد يُشير تقرير ديسمبر إلى عودة ضغوط الأسعار مع تلاشي هذه التأثيرات المؤقتة. كما تُشير بعض البنوك إلى احتمال استمرار بعض التشوهات، مما يُوحي بأن البيانات "الدقيقة" الأولى قد لا تظهر قبل فبراير.

وتُقدّر الأسواق احتمالاً بنسبة 95% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم. سيُراقب صانعو السياسات تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، لكن معظم التوقعات تفترض أن التضخم سينخفض ​​تدريجيًا في عام 2026. ومن المتوقع أن يُطغى انخفاض التضخم في قطاع الإسكان وتراجع ضغوط الأجور على تأثيرات الرسوم الجمركية.

من المثير للاهتمام أن توقعات السوق لقرار يناير/كانون الثاني أصبحت أكثر تشدداً يوماً بعد يوم. قد يُفسر هذا التحول الانتعاش الأخير للدولار الأمريكي. المصدر: أداة CME FedWatch.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (الإطار الزمني اليومي)

لا يزال الدولار مستقراً نسبياً قبيل صدور القرار. ويتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بانخفاض طفيف، بنسبة 0.02%. كما يتأثر الزوج بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتطورات الجارية حول البنك المركزي الأمريكي، مما قد يُخفف من ردة فعل السوق تجاه تقرير مؤشر أسعار المستهلك.