الولايات المتحدة: الجغرافيا السياسية والأرباح تحددان وتيرة السوق

تُفتتح جلسة التداول الأمريكية يوم الاثنين وسط أجواء من التوتر (الذي لا يزال يُفترض حدوثه في هذه المرحلة) في مضيق هرمز. وتتفاعل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مع هذا التوتر بانخفاضات طفيفة، حيث لا تتجاوز الخسائر 0.5%.

وتشهد أسواق السندات والنفط تحركات أكبر. إذ ترتفع عوائد السندات متوسطة الأجل (1-5 سنوات) بنحو 1%، بينما يرتفع سعر النفط (مؤقتًا) بنسبة 3%، ويتجاوز سعر خام برنت 111 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنها استهدفت سفينة حربية أمريكية مجهولة النوع بصاروخين، بزعم محاولة السفينة عبور المضيق بالقوة. وفي المقابل، نفى مسؤول في الإدارة الأمريكية، لم يُكشف عن اسمه، وقوع أي هجوم من هذا القبيل.

كل هذا يحدث في سياق "مشروع الحرية"، الذي أعلنه الرئيس ترامب يوم الأحد، وهو عملية عسكرية تهدف، بطريقة لم تُحدد بدقة بعد، إلى تهيئة الظروف اللازمة لمرافقة السفن التجارية عسكريًا عبر المضيق.

بيانات الاقتصاد الكلي

سيُصدر مكتب الإحصاء اليوم، بعد نصف ساعة من افتتاح الجلسة، بيانات طلبات السلع المعمرة وطلبات المصانع الأمريكية لشهر مارس.

يتوقع السوق تحسن التغير السنوي في طلبات السلع المعمرة من -1.2% إلى 0.8%.

من المتوقع أن ترتفع طلبات المصانع بنسبة 0.5% مقارنةً بـ 0% في الشهر السابق.

US100 (D1)

لا يزال المؤشر في اتجاه صعودي حاد ويحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. ويتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو منطقة ذروة الشراء (76). إذا استعاد البائعون زمام المبادرة، فسيكون مستوى الدعم القوي الأول هو مستوى فيبوناتشي 23.6%. المصدر: xStation5

