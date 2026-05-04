الولايات المتحدة: الجغرافيا السياسية والأرباح تحددان وتيرة السوق

تُفتتح جلسة التداول الأمريكية يوم الاثنين وسط أجواء من التوتر (الذي لا يزال يُفترض حدوثه في هذه المرحلة) في مضيق هرمز. وتتفاعل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مع هذا التوتر بانخفاضات طفيفة، حيث لا تتجاوز الخسائر 0.5%.
وتشهد أسواق السندات والنفط تحركات أكبر. إذ ترتفع عوائد السندات متوسطة الأجل (1-5 سنوات) بنحو 1%، بينما يرتفع سعر النفط (مؤقتًا) بنسبة 3%، ويتجاوز سعر خام برنت 111 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنها استهدفت سفينة حربية أمريكية مجهولة النوع بصاروخين، بزعم محاولة السفينة عبور المضيق بالقوة. وفي المقابل، نفى مسؤول في الإدارة الأمريكية، لم يُكشف عن اسمه، وقوع أي هجوم من هذا القبيل.
كل هذا يحدث في سياق "مشروع الحرية"، الذي أعلنه الرئيس ترامب يوم الأحد، وهو عملية عسكرية تهدف، بطريقة لم تُحدد بدقة بعد، إلى تهيئة الظروف اللازمة لمرافقة السفن التجارية عسكريًا عبر المضيق.
بيانات الاقتصاد الكلي
- سيُصدر مكتب الإحصاء اليوم، بعد نصف ساعة من افتتاح الجلسة، بيانات طلبات السلع المعمرة وطلبات المصانع الأمريكية لشهر مارس.
- يتوقع السوق تحسن التغير السنوي في طلبات السلع المعمرة من -1.2% إلى 0.8%.
- من المتوقع أن ترتفع طلبات المصانع بنسبة 0.5% مقارنةً بـ 0% في الشهر السابق.
US100 (D1)
لا يزال المؤشر في اتجاه صعودي حاد ويحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. ويتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو منطقة ذروة الشراء (76). إذا استعاد البائعون زمام المبادرة، فسيكون مستوى الدعم القوي الأول هو مستوى فيبوناتشي 23.6%. المصدر: xStation5
أخبار الشركات
- بيركشاير هاثاواي (BRKB.US): أعلنت الشركة المرتبطة بالأسطورة وارن بافيت عن نتائجها الأولى تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جريج أبيل. وقد فاقت الشركة توقعات السوق، مسجلةً ربحية للسهم الواحد بلغت 7.878 دولار أمريكي وإيرادات بلغت 93.68 مليار دولار أمريكي. وارتفعت السيولة النقدية إلى 397.38 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم 234 مليون دولار أمريكي. ولم يُظهر السهم ردة فعل تُذكر.
- جيم ستوب (GME.US): ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 6% في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد أن أعلنت الشركة عن عرض استحواذ على منصة التجارة الإلكترونية "إيباي" بقيمة 56 مليار دولار أمريكي (بعلاوة سعرية تبلغ حوالي 20% مقارنة بالقيمة السوقية). ارتفعت أسهم إيباي بأكثر من 7% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- بالانتير (PLTR.US): ستعلن الشركة عن نتائج الربع الأول من عام 2026 بعد إغلاق السوق. ويتوقع السوق ارتفاع ربحية السهم على أساس سنوي إلى حوالي 0.28 دولار أمريكي، وإيرادات تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي.
- نرويجين كروز (NCLH.US): أصدرت شركة تشغيل الرحلات البحرية توقعات مخيبة للآمال لنتائج الربع الثاني والعام بأكمله. وانخفض سهم الشركة بأكثر من 7%، مما أثر سلبًا على القطاع بأكمله.
- سيلكويتي (CELC.US): ارتفع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية بنسبة تتراوح بين 15% و15% بعد نشر نتائج المرحلة التالية من التجارب السريرية لعقارها لعلاج سرطان الثدي.
