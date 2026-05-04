بيركشاير هاثاواي: هل يتخلف الصندوق الأسطوري عن الأسواق؟

بيركشاير هاثاواي هي شركة استثمارية أسسها ويقودها أحد أساطير الاستثمار على مر العصور، وارن بافيت. على مدى العقود الماضية، حققت الشركة نتائج ممتازة ومستقرة للغاية. وكان أداؤها مذهلاً بشكل خاص خلال فترات انخفاض الأسواق الممتدة، مثل فترة الركود الاقتصادي في 2022-2023.

نظرًا لتقدمه في السن، اضطر وارن بافيت إلى التنحي عن منصبه كمدير تنفيذي، وسلم المهمة إلى جريج أبيل. وقد نشرت الشركة نتائجها الأولى تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد.

المؤشرات المالية:

الإيرادات: ارتفاع بأكثر من 4% على أساس سنوي لتصل إلى 93.7 مليار دولار أمريكي.

الأرباح التشغيلية: ارتفاع بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 11.35 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل العائد للمساهمين: ارتفاع بنسبة تقارب 120% ليصل إلى 10.1 مليار دولار أمريكي.

عمليات إعادة شراء الأسهم: 235 مليار دولار أمريكي.

السيولة النقدية: رقم قياسي جديد بلغ 373.5 مليار دولار أمريكي.

من حيث المؤشرات والنمو، تواصل الشركة أداءها المتميز، متجاوزةً توقعات السوق بشكل طفيف. ورغم المكانة الأسطورية لوارن بافيت، فإن الرئيس التنفيذي الجديد ليس محط الأنظار.

ما يُثير الجدل الأكبر حول الشركة هو سلوكها مقارنةً بالسوق بشكل عام، ووضعها النقدي الضخم. على المدى الطويل، تفوقت بيركشاير على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بفارق كبير؛ إلا أن أداء الصندوق في الأرباع الأخيرة كان أقل بكثير من أداء السوق - بنحو 12% مقارنةً بالمؤشر المرجعي.

يُعدّ هذا الأمر مثيرًا للجدل بشكل خاص نظرًا لحجم السيولة النقدية الهائل. ففي دورات السوق السابقة، كان ارتفاع رصيد السيولة النقدية لدى الشركة يُشير إلى أنها تنتظر اللحظة المناسبة لإجراء عمليات شراء كبيرة (مربحة للغاية في نهاية المطاف). وقد كان هذا التوجه بشأن نهج الشركة واضحًا منذ فترة، وكلما زاد تفوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على عوائد بيركشاير، زادت تساؤلات المشاركين في السوق.

قد تكون هذه النظرة إلى الصندوق خاطئة من أساسها. بيركشاير شركة استثمارية ذات توجه مختلف جذريًا عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الحالي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا.

تكمن عبقرية وارن بافيت في قدرته الاستثنائية على تحقيق النمو خلال فترات تراجع معنويات السوق. تُعطي بيركشاير الأولوية لحماية رؤوس أموال المستثمرين، ثم تسعى لتحقيق عوائد تفوق المعدل الطبيعي.

مع ذلك، يبدو أن السوق في الأرباع الأخيرة قد حافظ على حالة من التفاؤل المفرط، مع تركيز شبه كامل على أسهم التكنولوجيا. لا تستطيع صناديق مثل بيركشاير التفوق باستمرار على عوائد السوق العامة، لأن ذلك يتطلب مستوى مخاطرة غير مقبول.

BRKA.US (D1)

يُلاحظ في الرسم البياني تقاطع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (EMA200) مع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (EMA100) من الأعلى لأول مرة منذ عام 2022. تاريخيًا، سبق هذا السلوك - على عكس التحليل الفني التقليدي - فترات نمو طويلة الأمد. فهل سيكون الوضع مماثلاً هذه المرة؟ المصدر: xStation5