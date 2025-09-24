الولايات المتحدة: السوق يتماسك بالقرب من الذروة

أدى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس إلى تهدئة معنويات المستثمرين. وقد دفعت تصريحاته بأن أسعار الأصول "مرتفعة نسبيًا" وأن البنك المركزي سيتوخى الحذر في أي تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة، المؤشرات إلى الانخفاض. ونتيجةً لذلك، أنهت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وداو جونز الجلسة على انخفاض طفيف. ومع ذلك، يحاول السوق اليوم تعويض بعض خسائره، حيث ارتفعت العقود الآجلة قليلاً عند الافتتاح، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على النمو.

لا تزال الأسواق تُحلل تصريحات جيروم باول وأعضاء آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، والتي ذكّرت المستثمرين بنهج البنك المركزي الحذر تجاه المزيد من تخفيف السياسة النقدية. ونتيجةً لذلك، لا تزال المعنويات متقلبة، ويتطلع المشاركون في السوق إلى مزيد من الحوافز، سواءً من قراءات الاقتصاد الكلي الجديدة هذا الأسبوع أو من البيانات التي ستصدر الأسبوع المقبل. هذه هي التي قد تُحدد اتجاه المزيد من تحركات المؤشرات وتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

شهدت قطاعات العقارات والصحة والتكنولوجيا اليوم تراجعًا واضحًا. وارتفعت مؤشراتها بفضل شركات التعدين والسلع الاستهلاكية.

بيانات الاقتصاد الكلي:

اليوم، الساعة 4:00 مساءً، اطلعنا على بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية:

مبيعات المنازل في سبتمبر: 800 ألف (المتوقع: 650 ألف، السابق: 652 ألف)

فاجأت بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السوق. ولا يزال الطلب على المساكن مرتفعًا على الرغم من استمرار ارتفاع تكلفة قروض الرهن العقاري. ويشير هذا إلى أن المستهلكين يتمتعون بوضع مالي قوي نسبيًا، وأن الاقتصاد لا يزال يُظهر مرونة.

قد تُعزز هذه القراءة القوية المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وتُثير تساؤلات حول إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يُشكل ضغطًا على الأسواق ولكنه يدعم الدولار.

500US (D1)

المصدر: xStation

اخترق المؤشر القناة الصعودية السابقة عند القمة، وأسس قناة أخرى أكثر حدة. وبالنظر إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) في حالة "تشبع شراء"، قد يواجه المشترون صعوبة في الحفاظ على وتيرة التداول. في حالة اختراق القناة الجديدة عند القاع، من الممكن اختبار مستوى الدعم عند 6660 دولارًا. أما في حالة اختراق هذا المستوى، فالاحتمال الأرجح هو استقرار السهم عند 6500 دولار.

أخبار الشركات: