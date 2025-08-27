الولايات المتحدة: ما التالي بعد إنفيديا؟ الأسواق تنتظر التقرير الفصلي لعملاق التكنولوجيا

بدأت تداولات المؤشرات الأمريكية يوم الأربعاء بانخفاضات. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري US100 (ناسداك 100) وUS500 (ستاندرد آند بورز 500) بشكل طفيف، مع استمرار حذر المستثمرين، في انتظار تقرير إنفيديا وبيانات اقتصادية مهمة أخرى. وإلى جانب إنفيديا، ينصب الاهتمام أيضًا على تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القادم، والذي سيقدم رؤى حول التغيرات الأسبوعية في مخزونات النفط الخام الأمريكية.
يتصدر تقرير أرباح إنفيديا المرتقب بشدة، اليوم، اهتمام السوق، إذ قد يحدد مسار قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأكملهما. وقد حلّ اليوم الذي طال انتظاره لإعلان عملاق التكنولوجيا عن نتائجه الفصلية، والذي سيصدر بعد إغلاق جلسة وول ستريت يوم الأربعاء.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
قد يتوقف مستقبل انتعاش قطاع التكنولوجيا الحالي على هذه البيانات. وإذا جاءت نتائج إنفيديا دون التوقعات، فقد يتفاعل السوق مع موجة بيع حادة، لا سيما في أسهم الذكاء الاصطناعي التي دفعت حتى الآن مكاسب المؤشرات الأمريكية الرئيسية. الأهم من ذلك، أن حتى تحقيق التوقعات قد لا يكون كافيًا - إذ يتطلع المستثمرون إلى أن تتجاوز الشركة التوقعات، وأن تؤكد أن الانتعاش القوي لقطاع التكنولوجيا لا يزال يحمل زخمًا.
مؤشر US100
تُظهر العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) خسارة طفيفة بعد افتتاح السوق. يُظهر الرسم البياني للساعة مرحلة توطيد، حيث تتذبذب الأسعار حول المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 50 و100 فترة، واللذين يُمثلان مستويات مقاومة رئيسية. على الرغم من محاولات الارتداد، لا يزال البائعون يسيطرون على السوق، مما يعكس حذر المستثمرين.
يبدو أن السوق يُحجم عن التحركات الكبيرة في انتظار أرباح شركة Nvidia، والتي قد تكون حافزًا حاسمًا لقطاع التكنولوجيا. قد تخترق النتائج الإيجابية مستويات المقاومة الحالية وتُسرّع المكاسب، بينما من المرجح أن تُعمق الأرقام المخيبة للآمال التصحيح المستمر.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- MongoDB (MDB.US): ارتفعت أسهمها بأكثر من 30% عقب نتائج ربع سنوية قوية للغاية ومراجعة تصاعدية لتوقعاتها السنوية. بلغت إيرادات الربع الثاني من عام 2026 591 مليون دولار أمريكي، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي في قطاع Atlas. ورفعت الشركة توقعاتها السنوية، مدعومةً بنمو عمليات نشر الذكاء الاصطناعي، وعقود عملاء الشركات، وتحسّن هوامش الربح التشغيلية.
- nCino (NCNO.US): أثارت أيضًا إعجاب المستثمرين بتجاوزها تقديرات الإيرادات والأرباح للسهم الواحد للربع الثاني. رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات الاشتراكات للسنة المالية 2026 إلى 517.5 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع أسهمها بنحو 8%. بلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني 148.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، بينما ارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 15% لتصل إلى 130.8 مليون دولار أمريكي. دفعت هذه الأرقام القوية الشركة إلى تحقيق مكاسب قبل بدء التداول بنسبة تصل إلى 12%.
- كولز (KSS.US): أعلنت عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني، ورفعت توقعات أرباحها للعام بأكمله 2025. ورغم التحديات المالية السابقة، تُركز الشركة على تعزيز علاماتها التجارية الخاصة واستراتيجية قنوات البيع المتعددة، مما يُعزز تفاؤل المستثمرين. وقد ارتفعت أسهمها بأكثر من 20%.
- PVH Corp (PVH.US): الشركة المالكة لعلامتي كالفن كلاين وتومي هيلفيغر، حققت نتائج إيجابية مفاجئة بزيادة إيراداتها بنسبة 4% لتصل إلى 2.167 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني. وأكدت الشركة أهدافها الربحية للعام بأكمله، وساهم الأداء القوي لعلاماتها التجارية الفاخرة، إلى جانب توقعاتها المتفائلة لعام 2025 في ظل تحديات الاقتصاد الكلي، مثل الرسوم الجمركية وضغوط هامش الربح، في رد فعل إيجابي من السوق.