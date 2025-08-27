الولايات المتحدة: ما التالي بعد إنفيديا؟ الأسواق تنتظر التقرير الفصلي لعملاق التكنولوجيا

بدأت تداولات المؤشرات الأمريكية يوم الأربعاء بانخفاضات. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري US100 (ناسداك 100) وUS500 (ستاندرد آند بورز 500) بشكل طفيف، مع استمرار حذر المستثمرين، في انتظار تقرير إنفيديا وبيانات اقتصادية مهمة أخرى. وإلى جانب إنفيديا، ينصب الاهتمام أيضًا على تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القادم، والذي سيقدم رؤى حول التغيرات الأسبوعية في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

يتصدر تقرير أرباح إنفيديا المرتقب بشدة، اليوم، اهتمام السوق، إذ قد يحدد مسار قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأكملهما. وقد حلّ اليوم الذي طال انتظاره لإعلان عملاق التكنولوجيا عن نتائجه الفصلية، والذي سيصدر بعد إغلاق جلسة وول ستريت يوم الأربعاء.

قد يتوقف مستقبل انتعاش قطاع التكنولوجيا الحالي على هذه البيانات. وإذا جاءت نتائج إنفيديا دون التوقعات، فقد يتفاعل السوق مع موجة بيع حادة، لا سيما في أسهم الذكاء الاصطناعي التي دفعت حتى الآن مكاسب المؤشرات الأمريكية الرئيسية. الأهم من ذلك، أن حتى تحقيق التوقعات قد لا يكون كافيًا - إذ يتطلع المستثمرون إلى أن تتجاوز الشركة التوقعات، وأن تؤكد أن الانتعاش القوي لقطاع التكنولوجيا لا يزال يحمل زخمًا.

مؤشر US100

تُظهر العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) خسارة طفيفة بعد افتتاح السوق. يُظهر الرسم البياني للساعة مرحلة توطيد، حيث تتذبذب الأسعار حول المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 50 و100 فترة، واللذين يُمثلان مستويات مقاومة رئيسية. على الرغم من محاولات الارتداد، لا يزال البائعون يسيطرون على السوق، مما يعكس حذر المستثمرين.

يبدو أن السوق يُحجم عن التحركات الكبيرة في انتظار أرباح شركة Nvidia، والتي قد تكون حافزًا حاسمًا لقطاع التكنولوجيا. قد تخترق النتائج الإيجابية مستويات المقاومة الحالية وتُسرّع المكاسب، بينما من المرجح أن تُعمق الأرقام المخيبة للآمال التصحيح المستمر.

المصدر: xStation5

