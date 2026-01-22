الولايات المتحدة: محاولة انتعاش في وول ستريت 📈 ارتفاع META بنسبة 3.5%

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، لكنها قلصت مكاسبها بعد افتتاح السوق. وتعززت المعنويات بتحسن ثقة المستثمرين بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى تراجعه عن تصريحاته الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية المرتبطة بالتوترات حول غرينلاند. وقد ساهم هذا التحول في استقرار الأسواق بعد موجة تقلبات حادة. وبعد صدور البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية، يحاول مؤشر US100 الثبات فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط الأحمر) على الإطار الزمني اليومي، بينما لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) متذبذبًا.

ولا تزال أسهم العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وإنفيديا وتسلا، أقل بكثير من أعلى مستوياتها الأخيرة، مما يُبقي على سردية "إعادة تقييم السوق". وتُعد أسهم شركة ميتا بلاتفورمز من أقوى الأسهم الأمريكية في وول ستريت اليوم، حيث تنتعش من أدنى مستوياتها المحلية مدفوعةً بتوصيات محللي جيفريز بشراء الأسهم عند انخفاضها بعد تصحيح بنسبة 20%.

المصدر: xStation5

تُعدّ أسهم شركتي ميتا بلاتفورمز (META.US) وعلي بابا (BABA.US) الأقوى أداءً في وول ستريت اليوم. المصدر: xStation5

ما الذي يدفع هذا الانتعاش؟

يبدو أن الأسواق تستجيب بشكل إيجابي لما يصفه المتداولون بـ"حلقة تاكو" أخرى، وهي نمطٌ تلي فيه التهديدات التجارية الحادة تراجعات أو تأجيلات. هذه المرة، ينصبّ التركيز على تراجع ترامب عن فرض تعريفات جمركية على عدة دول أوروبية، وهو ما كان سيرتبط بمفاوضات متعلقة بغرينلاند.

في الوقت نفسه، يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية المتأخرة (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي)، والتي قد تؤثر بشكل كبير على التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مواصلاً انتعاشه من إغلاق يوم الأربعاء.

يتصدر مؤشر ناسداك المكاسب، مع تزايد التفاؤل في قطاع التكنولوجيا.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف في بداية الجلسة.

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، وتراجع الذهب قليلاً، وانخفض سعر البيتكوين بشكل هامشي.

على الرغم من التحسن الواضح في معنويات السوق، إلا أن الصورة العامة لا تزال هشة. يراقب المستثمرون ما إذا كانت ضغوط التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية تتلاشى، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أوسع لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ورغم ردة فعل الأسواق الإيجابية تجاه إلغاء الرسوم الجمركية، إلا أن الوضع الجيوسياسي لا يزال معلقاً. فقد عادت غرينلاند لتتصدر عناوين الأخبار، مما دفع المتداولين إلى زيادة استثماراتهم فيها. وكانت بداية موسم الإعلان عن الأرباح قوية، حيث تجاوزت معظم الشركات المعلنة للأرباح التوقعات، لكن المستثمرين ما زالوا يركزون على التوقعات المستقبلية بدلاً من التركيز على النتائج السابقة.

طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة: 200 ألف طلب مقابل 209 آلاف متوقعة و198 ألفاً سابقاً، مع انخفاض طفيف عن المتوقع في طلبات الإعانة المستمرة.

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ربع السنوي النهائي: 4.4% مقابل 4.3% متوقعة و4.3% سابقاً (مؤشر الأسعار عند 3.8% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات)؛ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي عند 2.8% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

المصدر: أبحاث XTB، إحصاءات مكتب بلومبيرغ، بلومبيرغ فاينانس إل بي

الأسهم تحت المجهر

ارتفع سهم AMD (AMD.US) في التداولات المسائية بعد تجاوزه التوقعات.

ارتفع سهم لولوليمون ( LULU.US ) بعد إعلانها عن خطة لإعادة شراء أسهمها.

انخفض سهم أبوت ( ABT ) بنسبة 4% بعد إعلانها عن نتائج الربع الرابع.

انخفض سهم أكوجين ( AXGN ) بنسبة 7% بعد إعلانها عن طرح أسهم عادية بقيمة 85 مليون دولار.

انخفض سهم نايت سويفت ( KNX ) بنسبة 2% بعد أن جاءت أرباح الربع الرابع أقل من التوقعات.

قفز سهم موبايلي ( MBLY ) بنسبة 6% بعد رفع توقعات الإيرادات.

انخفض سهم بروكتر آند غامبل ( PG ) بنسبة 1.6% مع تباطؤ نمو المبيعات العضوية وانخفاض حجم المبيعات.

ارتفع سهم روكيت لاب ( RKLB ) بنسبة 2% بعد أن أعلنت الشركة عن حدوث تمزق أثناء اختبار ضغط هيدروستاتيكي خلال اختبار تأهيلي.

ارتفع سهم شركة Sphere Entertainment (SPHR) بنسبة 3% بعد أن رفعت BTIG توصيتها للسهم إلى "شراء".

وصعد سهم شركة Venture Global (VG) بنسبة 10% بعد فوزها في نزاع مع شركة Repsol الإسبانية بشأن شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصنعها التصديري في لويزيانا.