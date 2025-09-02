الولايات المتحدة: وول ستريت تخسر قبل تقرير ISM 📉Constellation Brands تخسر 7%

تراجعت معنويات سوق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، قبيل صدور تقرير معهد إدارة التوريدات الصناعي لشهر أغسطس. ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن تقييمات الأسهم المرتفعة تاريخيًا في ظل ارتفاع عوائد السندات وعدم اليقين المحيط ببيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادرة يوم الجمعة.
- من المرجح أن يكون أسوأ مزيج اقتصادي محتمل لوول ستريت هو ارتفاع مؤشرات الأسعار الفرعية، إلى جانب ضعف قراءات سوق العمل والنشاط الاقتصادي.
- انخفض مؤشر US100 بنسبة 1.7% خلال 15 دقيقة من افتتاح السوق الأمريكية، مع تعرض أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط، بما في ذلك Nvidia (-2.7%).
- ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 4 نقاط أساس لتتجاوز 4.27%.
- لا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر على أنه أمر شبه مؤكد (احتمال بنسبة 90%).
- يسود جو من النشوة شركتا United Therapeutics وMineralys Therapeutics، حيث ارتفع سهماهما بأكثر من 36%.
أخبار الشركات:
- ارتفع سهم شركة سايتوكينتكس (CYTK) بأكثر من 20% بعد أن أعلنت الشركة المطورة لدواء القلب عن نتائج تجاربها في المرحلة الأخيرة والتي أثارت إعجاب وول ستريت.
- قفز سهم فرونتير جروب (ULCC) بنسبة 12% بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته لسهم شركة الطيران الاقتصادي إلى "شراء"، مشيرًا إلى مركزها القوي للاستفادة من إفلاس شركة سبيريت إيرلاينز.
- ارتفع سهم أيونيس للأدوية (IONS) بأكثر من 20% بعد إعلانها أن دواء أوليزارسين خفّض مستويات الدهون الثلاثية وحالات التهاب البنكرياس الحاد في تجارب المرحلة الثالثة للمرضى الذين يعانون من فرط ثلاثي جليسريد الدم الشديد.
- ارتفع سهم بيبسيكو (PEP) بنسبة 4% بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن صندوق إليوت لإدارة الاستثمارات، وهو صندوق استثماري ناشط، قد بنى حصة بقيمة 4 مليارات دولار تقريبًا، ويخطط للدفع نحو تغييرات في عملاق المشروبات.
- ارتفع سهم سيجنت جولرز (SIG) بنسبة 4% بعد رفع توقعات أرباحه المعدلة للسهم للعام بأكمله.
- ارتفعت أسهم شركة تيلوس ديجيتال (TIXT) بنسبة 14% بعد موافقة شركة تيلوس كورب على الاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية التي لا تملكها حاليًا.
- ارتفعت أسهم شركة يونايتد ثيرابيوتكس (UTHR) بنسبة 49% بعد إعلانها عن تحقيق دراسة تيتون-2 لمحلول تايفاسو الاستنشاقي لعلاج التليف الرئوي مجهول السبب لهدف فعاليتها الأساسي.
- قفزت أسهم مينيراليس ثيرابيوتكس (MLYS) بنسبة 37% بعد أن جاءت نتائج دواء أسترازينيكا لعلاج ارتفاع ضغط الدم "أسوأ من الناحية العددية" من بيانات مينيراليس، وفقًا لشركة جيفريز.
- انخفضت أسهم كونستليشن براندز (STZ) بنحو 7% بعد خفض توقعات أرباحها للسنة المالية 2026، مما أثار مخاوف بشأن قوة المستهلك الأمريكي.
