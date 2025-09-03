الولايات المتحدة: وول ستريت تلتقط أنفاسها

لم تكن جلسة الثلاثاء مواتية للمشترين. فقد أدى بيع السندات، الناجم عن تزايد مخاوف المستثمرين، إلى انخفاض أسواق الأسهم العالمية. وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بعض الأحيان أكثر من 1.5%. وتفتتح جلسة اليوم بتصحيح لهذا التراجع المتوتر. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.3%، بينما ارتفع ناسداك بنسبة 0.7%.

تمكن السوق من تعويض معظم خسائر الأمس، لكن الجلسة الأمريكية أنهت على انخفاض. وانخفض مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي بنحو 0.6%. وتمثلت عوامل الخطر الرئيسية في تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الحفاظ على نتائج قوية في ظل ضعف الاقتصاد. كما أعرب البعض عن قلقهم بشأن صحة الرئيس الحالي، وتوقعوا استقالته المحتملة. وجاءت نقطة التحول مع بيع مفاجئ لسندات مجموعة السبع، حيث يبدو أن المستثمرين يضعون في اعتبارهم المخاطر طويلة الأجل والتضخم.

اليوم، تغذي شركات التكنولوجيا، وتعليقات والر الحذرة، وبيانات سوق العمل الضعيفة، المعنويات الإيجابية، مما يبعث على الأمل في تخفيضات أسرع وأعمق لأسعار الفائدة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

نشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم بيانات التوظيف التي طال انتظارها. توقع المستثمرون مزيدًا من التباطؤ في سوق العمل، لكن القراءات جاءت أسوأ من المتوقع.

الوظائف الشاغرة:

المنشور: 7181 ألف وظيفة (المتوقع: 7.382 ألف وظيفة، السابق: 7.437 مليون وظيفة)

في وقت لاحق من اليوم، ينتظر السوق خطابًا من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كاشكاري، بالإضافة إلى إصدار الكتاب البيج.

مؤشر US500 (D1)

المصدر: Xstation

على الرسم البياني، يُمكن ملاحظة القوة النسبية للمشترين الذين، على الرغم من الانخفاض الحاد والمفاجئ، دافعوا بسهولة عن مستوى الدعم عند مستوى تصحيح فيبو 38.2. عاد السعر بسرعة إلى المنطقة القريبة من الحد السفلي للاتجاه الصعودي متوسط ​​الأجل، لكنه فشل في العودة إلى القناة الصاعدة. بالنظر إلى الوضع الحالي للرسم البياني، فإن السيناريو المُرجح هو استقرار السعر بين القمة الأخيرة ومنطقة المقاومة عند حوالي 6,360 دولارًا. من ناحية أخرى، قد يُشير الانخفاض الحاد والمفاجئ إلى تحول في المعنويات وانعكاس الاتجاه إلى هبوطي.

