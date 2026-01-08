ملخص اليوم: عجز تجاري أمريكي منخفض بشكل استثنائي؛ الدولار لا يزال قوياً 📌

من المرجح أن تختتم مؤشرات الأسهم الأمريكية الجلسة على نفس وتيرة بدايتها. لا يزال مؤشر US100 تحت ضغط، متراجعًا بنسبة 0.70%، بينما انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.10%، في حين يتفوق مؤشر US2000 بارتفاع قدره 1.10%.

يستمر الدولار الأمريكي في تصدر قائمة العملات الأقوى، حيث ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.20%، بينما انخفض مؤشر EURUSD بنسبة 0.25%.

يتمثل المحرك الرئيسي اليوم في دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي الأمريكي - لتصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي - إلى جانب توجيهات بتقليص توزيعات الأرباح على المساهمين في شركات المقاولات الكبرى إلى حين زيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية والبحث والتطوير.

يجني المستثمرون أرباحهم في قطاع التكنولوجيا بعد المكاسب الأخيرة، في حين أن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية عن المتوقع، بالإضافة إلى تباين المؤشرات الاقتصادية الكلية، يحد من الإقبال على المخاطرة قبيل صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية غدًا.

انخفض العجز التجاري الأمريكي مجددًا (الميزان التجاري: -29.4 مليار دولار أمريكي مقابل -58.1 مليار دولار أمريكي متوقعة؛ و-48.1 مليار دولار أمريكي سابقًا). ويعكس هذا التحسن انخفاض الواردات (نتيجة متأخرة للرسوم الجمركية) وارتفاع الصادرات (مدعومًا بانخفاض قيمة الدولار).

لا تزال طلبات إعانة البطالة الأولية منخفضة. وأظهر تقرير اليوم ارتفاعًا طفيفًا إلى 208 آلاف (مقابل 213 ألفًا متوقعة؛ و199 ألفًا سابقًا).

وأظهر مسح توقعات المستهلكين الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر ديسمبر ارتفاعًا في توقعات التضخم على المدى القصير، بينما ظلت التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل مستقرة. وارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 3.4% (من 3.2%)، بينما استقرت التوقعات لمدة ثلاث وخمس سنوات عند 3.0%.

وحققت شركة ألفابت ( GOOG ) مكاسب بنسبة 1.9% بعد أن تفوقت على شركة آبل لتصبح ثاني أغلى شركة في العالم لأول مرة منذ عام 2019، مما يؤكد ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

تعيد الصناديق الاستثمارية السلبية التي تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي موازنة محافظها الاستثمارية في بداية يناير 2026 لتتوافق مع التوجيهات المُحدَّثة لمؤشري بلومبيرغ ( BCOM ) وستاندرد آند بورز GSCI ، وهو ما يُعد عادةً عاملاً مُحفزاً لزيادة تقلبات أسواق السلع.

وبينما لا يزال الذهب يحظى بثقة المستثمرين (بانخفاض طفيف بنسبة 0.04%)، تراجعت معنويات المستثمرين تجاه الفضة بشكل حاد (بانخفاض يزيد عن 3.40%). ويسحب المستثمرون رؤوس أموالهم من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة، ويتجهون بشكل متزايد نحو اتخاذ مراكز بيع على المكشوف تحسباً لانخفاض الأسعار.