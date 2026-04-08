الولايات المتحدة: ارتفاع أسهم وول ستريت وسط وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط 📈 ارتفاع أسهم التكنولوجيا، وحالة من الذعر في قطاع الطاقة

شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً استجابةً لإشارات انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأدى الإعلان عن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وانتعاش قوي في أسواق الأسهم العالمية. وافتتحت وول ستريت جلسة الخميس بتفاؤل واضح. وبدأ المستثمرون في توقع سيناريو انخفاض اضطرابات إمدادات الطاقة، وانخفاض أسعار النفط، وموقف أكثر تيسيراً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما ساهم في تحسين معنويات السوق بشكل عام. وفي الوقت نفسه، يبقى هذا التحرك مشروطاً وقصير الأجل، مما يُبقي حالة عدم اليقين مرتفعة، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين واشنطن وطهران بعد انقضاء فترة الأسبوعين. والسؤال الأهم هو ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُترجم إلى حل دبلوماسي دائم. ومع ذلك، بدأ المستثمرون بالفعل بالعودة إلى القطاعات التي كانت مُباعة بأقل من قيمتها، وخاصة أسهم التكنولوجيا.

وارتفاع مؤشر داو جونز بمقدار 1380 نقطة (ما يقرب من 3%)، وربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 2.5%، وصعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 3%. ارتفع مؤشر 500 الأمريكي بنسبة 2.1%

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 17% إلى حوالي 93.4 دولارًا، بينما تراجع سعر خام برنت بأكثر من 16% إلى حوالي 91.7 دولارًا.

كان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو قرار دونالد ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين.

يشترط وقف إطلاق النار إعادة فتح مضيق هرمز، وقد وافقت إيران بالفعل على استئناف مؤقت لعبور الطاقة بتنسيق عسكري.

كما وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار (وفقًا لتقارير إعلامية). وتلقت إيران دعمًا إضافيًا من المناقشات حول فرض عقوبات محتملة عليها وتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وقادت أسهم التكنولوجيا والأسهم الدورية المكاسب (بما في ذلك أسهم إنفيديا، وأمازون، وتسلا، وجيه بي مورغان، وبوينغ).

في المقابل، تراجع قطاع الطاقة، حيث تعرضت أسهم إكسون موبيل (-7%)، وشيفرون (-6%)، وشركة شينير العملاقة للغاز الطبيعي المسال لضغوط أيضًا.