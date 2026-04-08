الولايات المتحدة: ارتفاع أسهم وول ستريت وسط وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط 📈 ارتفاع أسهم التكنولوجيا، وحالة من الذعر في قطاع الطاقة

شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً استجابةً لإشارات انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأدى الإعلان عن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وانتعاش قوي في أسواق الأسهم العالمية. وافتتحت وول ستريت جلسة الخميس بتفاؤل واضح. وبدأ المستثمرون في توقع سيناريو انخفاض اضطرابات إمدادات الطاقة، وانخفاض أسعار النفط، وموقف أكثر تيسيراً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما ساهم في تحسين معنويات السوق بشكل عام. وفي الوقت نفسه، يبقى هذا التحرك مشروطاً وقصير الأجل، مما يُبقي حالة عدم اليقين مرتفعة، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين واشنطن وطهران بعد انقضاء فترة الأسبوعين. والسؤال الأهم هو ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُترجم إلى حل دبلوماسي دائم. ومع ذلك، بدأ المستثمرون بالفعل بالعودة إلى القطاعات التي كانت مُباعة بأقل من قيمتها، وخاصة أسهم التكنولوجيا.
- وارتفاع مؤشر داو جونز بمقدار 1380 نقطة (ما يقرب من 3%)، وربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 2.5%، وصعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 3%. ارتفع مؤشر 500 الأمريكي بنسبة 2.1%
- انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 17% إلى حوالي 93.4 دولارًا، بينما تراجع سعر خام برنت بأكثر من 16% إلى حوالي 91.7 دولارًا.
- كان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو قرار دونالد ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين.
- يشترط وقف إطلاق النار إعادة فتح مضيق هرمز، وقد وافقت إيران بالفعل على استئناف مؤقت لعبور الطاقة بتنسيق عسكري.
- كما وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار (وفقًا لتقارير إعلامية). وتلقت إيران دعمًا إضافيًا من المناقشات حول فرض عقوبات محتملة عليها وتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
- وقادت أسهم التكنولوجيا والأسهم الدورية المكاسب (بما في ذلك أسهم إنفيديا، وأمازون، وتسلا، وجيه بي مورغان، وبوينغ).
- في المقابل، تراجع قطاع الطاقة، حيث تعرضت أسهم إكسون موبيل (-7%)، وشيفرون (-6%)، وشركة شينير العملاقة للغاز الطبيعي المسال لضغوط أيضًا.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات
خطوط دلتا الجوية
- ارتفعت أسهم الشركة بنحو 12% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مدفوعةً بشكل أساسي بالانخفاض الحاد في أسعار النفط.
- انخفاض تكاليف وقود الطائرات يُحسّن بشكل ملحوظ توقعات هامش التشغيل على المدى القصير.
- أعلنت الشركة عن نتائج الربع الأول التي فاقت توقعات السوق، مما دعم التفاؤل.
- مع ذلك، جاءت توقعات الربع الثاني أقل من التوقعات، مما يشير إلى حذر الإدارة.
- يركز السوق حاليًا على ديناميكيات تكلفة الوقود أكثر من تركيزه على التوقعات قصيرة المدى.
- لا تزال دلتا شديدة التأثر بتقلبات أسعار الطاقة وطلب المستهلكين على السفر.
- سيكون استدامة انخفاض أسعار النفط والاستقرار الجيوسياسي عاملين أساسيين لمزيد من النمو.
ليفي شتراوس
- ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 9% بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات.
- تجاوزت كل من الإيرادات والأرباح التوقعات، مما يدل على أداء تشغيلي قوي.
- من أبرز التحسينات الهيكلية أن مبيعات التجزئة المباشرة للمستهلكين تُمثل الآن 50% من إجمالي الإيرادات. يُعزز نموذج مبيعات التجزئة المباشرة للمستهلكين التحكم في الهامش ويُقلل الاعتماد على قنوات البيع بالجملة.
- رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مما يُشير إلى تزايد الثقة. في الطلب
- تشير النتائج إلى مرونة قطاع الملابس رغم تقلبات الوضع الاقتصادي الكلي
- تشمل المخاطر الرئيسية ضغط المستهلكين واحتمال تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي
إكسون موبيل
- انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 5.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط
- يعكس هذا الانخفاض ضعفًا أوسع نطاقًا في قطاع الطاقة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
- يؤدي انخفاض أسعار النفط الخام مباشرةً إلى تقليل الإيرادات وهوامش الربح المتوقعة في قطاع التنقيب والإنتاج
- يؤدي انخفاض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل إلى تغيير الافتراضات قصيرة الأجل للقطاع بأكمله
- كانت إكسون قد استفادت سابقًا من ارتفاع أسعار الطاقة خلال تصاعد الصراع
- يُبرز التراجع الحالي ارتباط الشركة الوثيق بالوضع الجيوسياسي وأسعار السلع
- سيعتمد الأداء المستقبلي على استدامة وقف إطلاق النار واستقرار إمدادات النفط العالمية
فريش بيت
- رفعت شركة تي دي كوين تصنيف السهم إلى "شراء"، مشيرةً إلى زخم مبيعات أقوى من المتوقع
- ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب رفع التصنيف
- ارتفعت مبيعات التجزئة منذ بداية العام بنسبة 13%، متجاوزةً مبيعات الشركة توقعات نمو لعام 2026 بنسبة 7-10%
- يُنظر إلى المخاوف بشأن المنافسة من كوستكو وفارمرز دوغ على أنها مبالغ فيها
- يدعم حجم الشركة ومزاياها التنافسية مكانتها في السوق
- كما يُشير المحللون إلى تحسين إدارة التكاليف كعامل محفز إضافي
- يشير السعر المستهدف البالغ 80 دولارًا إلى ارتفاع محتمل بنسبة 27% تقريبًا، مما يدعم التفاؤل
كلين هاربورز
- رفعت سيتي تصنيف السهم إلى "شراء" ورفعت السعر المستهدف إلى 346 دولارًا
- يشير هذا إلى ارتفاع محتمل بنسبة 16% تقريبًا عن سعر الإغلاق السابق
- ارتفعت الأسهم بنسبة 3% تقريبًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد رفع التصنيف
- من المتوقع أن يؤدي ازدياد إنتاج المواد الكيميائية في الولايات المتحدة إلى دفع النمو
- يرتبط هذا الاتجاه جزئيًا باضطرابات الإمداد في الشرق الأوسط
- قد يتجاوز أداء قطاع الخدمات البيئية التوقعات الحالية
- تتمتع الشركة بحضور قوي في قطاع الكيماويات (14% من الإيرادات)، لا سيما في الخدمات التقنية ذات الهوامش الربحية العالية
رويال كاريبيان
- خفضت جيه بي مورغان تقديراتها لأرباح السهم لعام 2026 إلى 16.62 دولارًا وخفضت السعر المستهدف إلى 341 دولارًا
- على الرغم من خفض التصنيف، لا يزال التقييم الجديد يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 27% تقريبًا.
- أبقى البنك على تصنيف "زيادة الوزن"، مما يعكس نظرة إيجابية طويلة الأجل.
- تواجه الشركة تحديات جيوسياسية ثلاثية: ضعف الطلب، وارتفاع تكاليف الوقود، واضطرابات تشغيلية.
- أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى انخفاض حجوزات الرحلات البحرية الأوروبية.
- تشمل التحديات الإضافية تكاليف وقود تبلغ حوالي 270 مليون دولار وخسائر في الاستثمارات. ارتفعت الأسهم بنحو 8% بعد أنباء وقف إطلاق النار، مما يسلط الضوء على حساسية الاقتصاد الكلي.
