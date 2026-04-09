الولايات المتحدة: تباطؤ المعنويات بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط

تلقى مستثمرو وول ستريت اليوم إشارات متباينة من الاقتصاد الأمريكي، في ظلّ الأوضاع الجيوسياسية الهشة في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في فبراير/شباط ارتفع كما هو متوقع بنسبة 0.5% على أساس شهري، بينما بقي معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 0.4%، مما يشير إلى أن الاستهلاك لا يزال يدعم الاقتصاد رغم الضغوط الكبيرة على الأسر. وانخفض الدخل الشخصي بنسبة 0.1%، وجاءت طلبات إعانة البطالة الأولية أعلى من التوقعات، مما يوحي بأن سوق العمل بدأ يُظهر بوادر تباطؤ طفيف.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بوتيرة أبطأ من التقديرات السابقة، حيث بلغ 0.5% فقط على أساس سنوي. وخلال الفترة نفسها، زاد الإنفاق الأسري بنسبة 1.9% فقط، مما يشير إلى تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي، على الرغم من استمرار دعم المستهلكين للتوسع. ولا يزال التضخم، الذي يُقاس بمعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، معتدلاً عند 3.7% على أساس ربع سنوي و2.7% على أساس سنوي.

تتداخل هذه الأرقام مع وضع جيوسياسي شديد الهشاشة. فبعد الإعلان عن وقف إطلاق نار مشروط بين الولايات المتحدة وإيران، والذي كان من المفترض أن يخفف من حدة التوتر في الأسواق، جاءت تصريحات الطرفين متناقضة. إذ تتهم إيران إسرائيل بمواصلة الهجمات في جنوب لبنان، مهددةً بالانسحاب من الهدنة، بينما يؤكد الجانب الأمريكي الإسرائيلي أن تصرفات إسرائيل في لبنان لم تكن جزءًا من الاتفاق الرسمي، وبالتالي لا تُخالف بنوده. هذا التناقض يُبقي السلام هشًا ويُبقي مخاطر التصعيد الإقليمي مرتفعة.

لا تزال أسعار النفط مرتفعة، مما يُبقي ضغوط التكاليف على الاقتصاد ويؤثر على التضخم. وتُترجم تكاليف الطاقة المرتفعة إلى ارتفاع نفقات النقل والإنتاج، مما يُحد من إمكانية خفض أسعار الفائدة ويُضعف إقبال المستثمرين على المخاطرة. تتسم أسواق الأسهم بالحذر، حيث انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفاضًا طفيفًا، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين في ظل موازنة المؤشرات الاقتصادية الكلية القوية، وإن كانت بطيئة، مع خلفية جيوسياسية غير مستقرة.

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع أضعف من التقديرات الأولية، ويشهد الاستهلاك الخاص نموًا معتدلًا. لا يزال التضخم مستقرًا، لكنه لا ينخفض ​​بالقدر الكافي لتحديد الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي بشكل واضح. ولا تُسهّل بيانات اليوم قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن الأسواق تُجمع على أن البيانات القادمة ستكون أكثر أهمية، ومن المرجح أن تُقدّم إشارات أوضح حول توجه السياسة النقدية.

المصدر: xStation5

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) انخفاضًا طفيفًا اليوم. ويتفاعل السوق ليس فقط مع ضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بل أيضًا مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي حول إيران والشرق الأوسط. وتُبقي التوترات الإقليمية والتصريحات المتضاربة بشأن وقف إطلاق النار المشروط المستثمرين في حالة حذر، مما يحد من الإقبال على المخاطرة.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

أعلنت شركة CoreWeave (CRWV.US) عن شراكة طويلة الأمد موسعة مع شركة Meta Platforms (META.US) من خلال صفقة جديدة بقيمة 21 مليار دولار تقريبًا، لتوفير قدرات الحوسبة السحابية لمشاريع الذكاء الاصطناعي حتى نهاية عام 2032. وتُعزز هذه الاتفاقية الشراكة القائمة، وتؤكد على احتياجات Meta المتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ودور CoreWeave كمزود رئيسي للحوسبة.

وتشهد أسهم شركة شيفرون (CVX.US) ارتفاعًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد إعلانها أنه على الرغم من انخفاض إنتاج الربع الأول جزئيًا بسبب تأثير الحرب الإيرانية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد عزز أرباح قطاع التنقيب والإنتاج بشكل ملحوظ. تتوقع الشركة أن ترتفع أرباح الاستخراج بمقدار 1.6 إلى 2.2 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالربع السابق، على الرغم من انخفاض حجم الإنتاج نتيجة توقف العمليات في آسيا الوسطى وتراجع الإنتاج في الشرق الأوسط.

انخفضت أسهم شركة أبلايد ديجيتال (APLD.US) عقب إعلان نتائجها المالية للربع الثالث، على الرغم من نمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي. لا يزال صافي الدخل سلبياً، لكن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) آخذة في الارتفاع، وتؤكد الإدارة على التوسع في قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مجمعات جديدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تُوسّع شركة أوراكل (ORCL.US) عروضها القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تُطلق مجموعة من التطبيقات المُدارة بواسطة وكلاء، والمصممة لأتمتة المهام في مجالات المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد وخدمة العملاء. تهدف الأدوات الجديدة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات التي تستخدم أوراكل كلاود، وجذب المزيد من العملاء إلى المنصة.

تتصدر شركتا أمازون (AMZN.US) وإيلي ليلي (LLY.US) عناوين الأخبار بعد إعلان أمازون فارمسي عن بدء بيع حبوب إنقاص الوزن التي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سيكون المنتج متاحًا في مواقع أمازون مع خدمة التوصيل في نفس اليوم، مما يفتح قطاعًا سوقيًا جديدًا لأمازون ويؤثر بشكل محتمل على الطلب على منتجات إيلي ليلي.



