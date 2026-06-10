التقويم الاقتصادي: التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي محط الأنظار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز ⚔️

تشهد الأسواق المالية العالمية اليوم مخاطر جيوسياسية متزايدة في أعقاب إسقاط القوات الإيرانية مروحية أباتشي عسكرية أمريكية في مضيق هرمز. وردًا على ذلك، شنت القيادة المركزية الأمريكية سلسلة من الضربات الانتقامية على منشآت الرادار والدفاع الجوي الإيرانية في جزيرة قشم ومدينة سيريك. وردت طهران على الفور بإطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بعيدة المدى باتجاه قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، ما دفع أنظمة الدفاع الجوي الأردنية إلى اعتراض جزء منها.

وفي سوق السلع، قضت هذه التطورات فعليًا على الآمال الأخيرة في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي سريع. ورغم هذا التصعيد، انخفضت أسعار النفط اليوم بنسبة تتراوح بين 0.60% و0.80%، حيث يتداول خام برنت عند حوالي 88-91 دولارًا للبرميل.

وبعيدًا عن التوترات العسكرية، يركز المستثمرون في وول ستريت وأسواق الدخل الثابت بشكل أساسي على تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو، والذي قد يكون حاسمًا في تحديد الخطوات السياسية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أهم التطورات من الجلسة الآسيوية

مؤشر أسعار المنتجين الياباني متفائل

شهد شهر مايو ارتفاعًا أقوى من المتوقع في مؤشر أسعار المنتجين الياباني، حيث تسارع إلى 6.3% على أساس سنوي مقابل توقعات المحللين البالغة 5.6%. وتعزز هذه البيانات تكهنات السوق بشأن احتمال رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في اجتماعه المقرر في يونيو.

استقرار التضخم في الصين

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في الصين 1.2% على أساس سنوي في مايو، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 1.3%. في حين توافق تضخم أسعار المنتجين تمامًا مع التوقعات عند 3.9% على أساس سنوي.

الجدول الزمني الاقتصادي

10:00 - إيطاليا: الإنتاج الصناعي (شهريًا)؛ التوقعات: 0.0%؛ السابق: 0.7%

14:30 - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهريًا)؛ التوقعات: 0.3%؛ السابق: 0.4%

14:30 - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (سنويًا)؛ التوقعات: 2.9%؛ السابق: 2.8%

14:30 - الولايات المتحدة: معدل التضخم (سنويًا)؛ التوقعات: 4.2%؛ السابق: 3.8%

15:45 - كندا: قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة؛ التوقعات: 2.25%؛ السابق: 2.25%

16:30 - الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ التوقعات: -5.10 مليون؛ السابق: -7.97 مليون

جدول الأرباح

بعد إغلاق التداول في وول ستريت، سيركز المستثمرون على نتائج شركة أوراكل (ORCL)، عملاق برمجيات قواعد البيانات والحوسبة السحابية. ستترقب الأسواق تأكيدًا على استمرار النمو القوي في إيرادات البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل، لا سيما الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.