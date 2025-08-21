الولايات المتحدة: تراجع الأسهم قبل جاكسون هول

لا يزال السوق الأمريكي تحت ضغط التقييمات المرتفعة والنتائج المخيبة للآمال وسياسة الاحتياطي الفيدرالي. وتشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي. ويخسر مؤشر US500 حوالي 0.5% عند الافتتاح.

أصدرت وول مارت (WMT.US)، أكبر شركة توظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، نتائجها للربع الثاني من عام 2025. وقد خيبت الشركة آمال المستثمرين مجددًا من حيث ربحية السهم، متجاوزةً التوقعات. ورغم تجاوزها التوقعات في معظم القطاعات الأخرى، إلا أن الشركة تخسر أكثر من 3% قبل افتتاح السوق.

ربحية السهم: 0.68 مقارنة بالتوقعات البالغة 0.73.

الإيرادات: 177.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بالتوقعات البالغة 175.9 مليار دولار أمريكي.

المبيعات: نمو بنسبة 4.8% مقارنة بالتوقعات البالغة 4.21%.

هامش الربح الإجمالي: ارتفع إلى 22.8% مقارنة بالتوقعات البالغة 24.8%.

رُفعت توقعات نمو المبيعات لنهاية العام من نطاق 3-4% إلى 3.75%-4.75%.

رفع مورغان ستانلي تصنيفه الائتماني لشركة هيوليت باكارد (HPE.US). ووفقًا لمحللي البنك، يبلغ السعر المستهدف الجديد 28 دولارًا أمريكيًا للسهم، مما يعني زيادة بنسبة 33% عن المستويات الحالية. وقد ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 2.8% في تداولات ما قبل السوق.

تقترب شركة بوينغ (BA.US) من إبرام صفقة مع الصين لتسليم ما يصل إلى 500 طائرة جديدة. وفي ضوء هذه المعلومات، ارتفع سعر سهم الشركة بنحو 2% في تداولات ما قبل السوق.

بيانات الاقتصاد الكلي:

ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 235 ألفًا مقارنةً بالتوقعات.

بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 55.4، مقارنةً بالتوقعات البالغة 54.2.

بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع 53.3، مقارنةً بالتوقعات البالغة 49.5.

US500 (H4)

على الرسم البياني للأربع ساعات (H4)، تم الحفاظ على مستوى 6366، الذي كان الحد الأدنى للقناة الصاعدة. ويتعزز الدعم على خط الاتجاه من خلال القمم والقيعان المسجلة منذ بداية الأسبوع. وأسفل خط الاتجاه مباشرةً، يقترب متوسط ​​EMA200 بشدة، وقد يؤدي اختراقه إلى مزيد من انخفاضات الأسعار. كما قد تنشأ مخاوف بشأن متانة هذا الدفاع السعري نظرًا لانخفاضه حاليًا عن متوسطاته على فترات 25 و50 و100. وتشير مؤشرات القوة النسبية (RSI) إلى أن المؤشر في حالة بيع مفرط.

غموض يحيط بمجلس الاحتياطي الفيدرالي

أبرز محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بوضوح خطر عودة التضخم، والأهم من ذلك، أن خطر التضخم أكبر من التهديدات التي يتعرض لها سوق العمل. كما ذُكرت مؤشرات تقييم الأصول المرتفعة جدًا. وقد يثير هذا التعليق مخاوف إضافية في ضوء ندوة جاكسون هول المقرر عقدها يوم الجمعة. تجدر الإشارة إلى أن السوق يُقدر اليوم احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 80%.

لم يُخفف الرئيس الأمريكي من وطأة الأجواء المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة. يطالب دونالد ترامب باستقالة ليزا كوك، متهمًا إياها بالتزوير. في حال إقالة/استقالة الحاكمة كوك، سيقترب الرئيس من تحقيق الأغلبية في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. يُعد الرئيس دونالد ترامب حاليًا من أشد منتقدي سياسة إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.