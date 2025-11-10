لونيت تطلق صندوق مؤشرات متداولة جديد متخصص في البيانات والطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت "لونيت"، شركة إدارة استثمارات عالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق "صندوق بورياس ستاندرد اند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول" (يُشار إليه بـ"صندوق البيانات والطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتداول")، مضيفةً بذلك الصندوق العشرين إلى مجموعتها الحالية من صناديق المؤشرات المتداولة والثاني إلى مجموعتها من صناديق بورياس المتداولة ذات الطابع الخاص، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع منتجاتها وتقديم حلول استثمارية مبتكرة.

يشار أنه ستكون "لونيت كابيتال ليمتد"، المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي والتابعة لـ"لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد"، مديراً للاستثمار.

كما تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة "لونيت" لتعزيز حضورها في الأسواق العامة عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين من الشركات والأفراد. ويشكل الصندوق إضافةً مهمة إلى مجموعة الشركة المتنامية من الصناديق ذات الطابع الخاص، حيث يمنح المستثمرين الجدد الفرصة للاستفادة من التوجهات والمعطيات التي من المتوقع أن تسهم بتشكل ملامح الاقتصاد في المستقبل. تم تطوير وهيكلة الصندوق المتداول (ETF) بدعم من شركة نورث ويند، المستشار الحصري لشركة لونيت كابيتال ليمتد في استراتيجيات الصناديق المتداولة. ويقود الشركة جير إسبسكوج وكريستوفر فاس.

من جانبه قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "هذه هو الصندوق رقم 20 ضمن مجموعة صناديقنا الاستثمارية المتداولة، ويمثل إطلاقه محطة مهمة في مسيرة لونيت، خاصة أنه يأتي بعد النجاح الكبير لإطلاق ’صندوق بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول‘. سيكون للصندوق دور مهم في توسيع قائمة منتجاتنا ومواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة، كما يدعم مساعينا المستمرة لطرح حلول استثمارية مبتكرة، وتعزيز محفظتنا من الصناديق ذات الطابع الخاص".

من جانب اخر قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثّل الإدراج المرتقب للصندوق الاستثماري المتداول الثامن عشر؛ والثاني من نوعه ضمن فئة الصناديق الاستثمارية المتداولة ذات الطابع الخاص، التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوسيع نطاق خيارات الاستثمار وتوفير فرص تتماشى مع احتياجات المستثمرين. ويتيح هذا الصندوق الاستثمار في قطاعات تقود نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل قطاعات الصناعة والمرافق والتكنولوجيا والعقارات، ويضم شركات عالمية رائدة مثل غوغل وأمازون وأوراكل وأي بي بي وبرودكوم. ومع تسارع الطلب على هذه التقنيات والبنية التحتية الداعمة لها، نواصل التزامنا بتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمار استراتيجية، ودعم رؤية أبوظبي ودولة الإمارات طويلة المدى وريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

يذكر أنه يمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال 6 مفوضين معتمدين، بالإضافة إلى منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX eIPO) في الفترة من تاريخ 10 إلى 14 نوفمبر 2025. وسيتم التداول في الصندوق تحت رمز AIPOWR في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نسبة إجمالية للمصروفات تبلغ 49 نقطة أساس.