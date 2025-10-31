الرميان: نقترب من هدفنا ببلوغ أصول صندوق الاستثمارات العامة تريليون دولار بنهاية 2025

قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن قيمة صندوق الاستثمارات ارتفعت 3 أضعاف منذ عام 2015، وهدفنا الوصول إلى تريليون دولار بنهاية هذه السنة، ونحن قريبون جداً من تحقيق ذلك.

كما أشار أن صندوق الاستثمارات العامة كان حجر الزاوية لرؤية السعودية 2030، وقد ارتفع عدد العاملين به من نحو 40 شخصاً في 2015، إلى 4000 شخص الآن، ولدينا مكاتب في كبرى المدن العالمية مضيفا " أنشأنا أكثر من 100 شركة مختلفة، في قطاعات متنوعة وكثيرة، حيث حاولنا أن نسد الفجوات في القطاعات".

منوها في الإطار ذاته إنه من المؤمل الإعلان عن استراتيجية الصندوق الجديدة، ونحن في المراحل الأخيرة من الحصول على كل الموافقات وأن الاستراتيجية تشمل التركيز على 6 قطاعات أساسية مقترحة، وهي: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير الحضري، والتصنيع المتقدم والابتكار، والقطاع اللوجستي، والطاقة المتجددة، ونيوم.

كما ذكر الرميان أنه بقدرة الصندوق على تحقيق إنجازات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي كانت جزءاً من محفظة الصندوق، حيث كان يملك حصة قليلة وصارت حصة أغلبية ، وقد وُجدت الشركة منذ نحو عقدين، وكانت غير نشطة، ففام الصندوق بتنشيطها بطرق عدة منها جلب الموانئ والشركات وصناعة السيارات وغيرها.