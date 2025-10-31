السعودية.. عجز الميزانية يسجل 88.5 مليار ريال في الربع الثالث

أعلنت وزارة المالية السعودية، أن عجز الميزانية بلغ 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025، بينما بلغت إيرادات المملكة النفطية 151 مليار ريال.

وسجّلت السعودية ، أكبر مُصدّر للنفط في العالم والقائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك»، إيرادات إجمالية بلغت 269.9 مليار ريال في نفس الربع، بينما بلغ إنفاقها العام 358.4 مليار ريال.

يجدر الإشارة أن العجز المسجّل في الربع الثالث من العام الماضي بحدود 30.2 مليار ريال، أما في الربع الثاني من العام الجاري فبلغ 34.5 مليار ريال، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على ميزانية البلاد وسط تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية.

ناهز إجمالي إيرادات الربع الثالث 270 مليار ريال، بتراجع نسبته 13% على أساس سنوي، توزّعت بواقع 151 مليار ريال تقريباً على الإيرادات النفطية التي انخفضت 21% عن الربع المماثل من العام الماضي، في حين أن الإيرادات غير النفطية سجّلت 119 مليار ريال بارتفاع طفيف نسبته 1% على أساس سنوي.

تتوقّع السعودية أن يتضاعف العجز في ميزانية عام 2025 مقارنةً بتقدير سابق؛ فوفقاً للبيان التمهيدي لميزانية 2026، رفعت المملكة توقعاتها للعجز هذا العام إلى 245 مليار ريال، بما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان 2.3% فقط عند اعتماد الميزانية في نوفمبر الماضي.

من جانبه أوضح بيان الوزارة أن العجز في ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 2025 تمّ تعويضه من خلال الدَّين.

خلال مشاركته في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» (FII) المنعقدة في الرياض، رفع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم توقعات نمو اقتصاد بلاده هذا العام إلى 5.1%، صعوداً من 4.4% كما جاء في البيان التمهيدي لميزانية 2026 الصادر أواخر سبتمبر، منوّهاً إلى أن القطاعات غير النفطية مُتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في 2025 «بما يمثل نمواً صحياً ومستداماً»، على حدّ تعبيره.

بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في أقوى أداء فصلي منذ الربع الأول 2024، مدفوعاً بشكل رئيس بعودة الإنتاج النفطي إلى الارتفاع بعد فترة من الخفض الطوعي، والذي يُتوقّع أن ينعكس بشكلٍ أكبر على ميزانية المملكة بالربع الأخير من العام الحالي.

في نهاية أغسطس الماضي، أنهى تحالف «أوبك+» عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها 8 دول منذ العام 2023، والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً، معلناً وقتها زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر، وأعقبه قرار بزيادة إضافية بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل.

أدّى ذلك إلى قفزة بصادرات السعودية من الخام في سبتمبر لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً، عند 6.42 مليون برميل يومياً، بزيادة فاقت 600 ألف برميل عن أغسطس.

أما على صعيد النفقات، فبيّنت ميزانية الربع الثالث الصادرة اليوم عن وزارة المالية أن زيادة الإنفاق بنسبة 4% إلى 358.5 مليار ريال، بما في ذلك النفقات الرأسمالية على المشاريع التي ارتفعت 4% إلى 50 مليار ريال، لعبت دوراً في تفاقم عجز الربع الثالث 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي. كما ارتفعت نفقات التمويل، التي تشمل خدمة الدَّين، بنسبة 27% على أساس سنوي لتبلغ 15.2 مليار ريال.