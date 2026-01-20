السعودية تسجل أعلى إنفاق سياحي في تاريخها وتستقبل 30 مليون زائر دولي

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية واصل تحقيق معدلات نمو لافتة خلال عام 2025، مسجلاً أرقاماً قياسية تعكس حجم التحول الذي يشهده هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن حجم الإنفاق السياحي تخطى حاجز 300 مليار ريال، وهو الأعلى في تاريخ المملكة، مقارنة بنحو 282 مليار ريال تم تسجيلها في العام السابق، ما يعكس تصاعداً واضحاً في مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

وخلال حديثه لقناة «العربية» على هامش مشاركته في منتدى دافوس، أشار الخطيب إلى أن إجمالي أعداد السياح، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، بلغ نحو 122 مليون سائح خلال عام 2025، مقابل 116 مليون سائح في عام 2024، معتبراً هذه الزيادة قفزة نوعية تعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة لتنمية القطاع.

وبيّن وزير السياحة أن عدد الزوار القادمين من خارج المملكة وصل إلى قرابة 30 مليون سائح، وهو ما يضع السعودية ضمن قائمة أكبر عشر دول على مستوى العالم من حيث استقبال السياح الدوليين، ويعزز حضورها على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن الأداء المتحقق خلال السنوات الخمس الماضية يُعد الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين، مؤكداً أن هذا التقدم يأتي ضمن مسار التحول الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل ورفع جودة الحياة.

وأشار الخطيب إلى أن المملكة تشهد إطلاقاً متواصلاً لعدد من المشاريع السياحية العملاقة، مثل مشاريع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية، موضحاً أن هذه المشاريع أسهمت في رفع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع السياحي.

واختتم بالتأكيد على أن التطور الكبير في قطاع الطيران والمطارات، بما يشمله من توسع في الرحلات الدولية وفتح مسارات جوية جديدة، يلعب دوراً محورياً في دعم نمو السياحة، ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة والأعمال على حد سواء.