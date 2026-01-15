الشركة الأم لعلامتي كارتييه وIWC تعلن عن أرباحها 💡ما الذي سيركز عليه المستثمرون في عام 2026؟❓

أثبتت مجموعة ريتشمونت (CFR.CH)، وهي مجموعة سويسرية متخصصة في السلع الفاخرة (تضم علامات تجارية للمجوهرات مثل كارتييه وفان كليف آند آربلز، ومصنعي ساعات مثل IWC وجيجر لوكولتر وفاشرون كونستانتين)، مكانتها الرائدة في السوق مجددًا، مُفاجئةً إياها بنتائج فاقت التوقعات للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025. بلغت مبيعات المجموعة خلال هذه الفترة 6.4 مليار يورو، مسجلةً زيادة قدرها 11% بالأسعار الثابتة، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين التي كانت 7.4% فقط. وقد تجاوزت نتائج المبيعات توقعات السوق بفضل الطلب العالمي القوي على المجوهرات والانتعاش الاقتصادي المستمر في الصين، التي تُعد ثاني أكبر أسواق الشركة ورائدة في قطاع السلع الفاخرة (حيث لا تتجاوز حصة الصين 20% من مبيعات الشركة).

تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت في السنوات الأخيرة المحرك الرئيسي لنمو سوق السلع الفاخرة، إلا أنها تُعاني حاليًا من أزمة في سوق العقارات وضعف عام في رغبة المستهلكين في القيام بعمليات شراء غير ضرورية.

مع ذلك، تُلقي هوامش الربح حاليًا بظلالها على التفاؤل المحيط بالشركة. فبحسب محللي دويتشه بنك، من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية بالتزامن مع قوة الفرنك السويسري، وقد يؤثر ذلك على توقعات أرباح المجموعة للسنة المالية المقبلة ما لم يتم تعويضه بزيادات إضافية في الأسعار. ويبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير ذلك على المستهلكين. فمن جهة، من المفترض أن يكون رد فعل المستهلك المعتاد على ارتفاع الأسعار سلبيًا، ولكن في حالة ريتشمونت، نحن نتحدث عن عالم المنتجات الفاخرة للغاية، حيث لا يؤدي ارتفاع السعر، الذي يُعتبر مرادفًا للرفاهية، بالضرورة إلى انخفاض اهتمام العملاء بمنتجات الشركة، بل قد يزيده، على نحوٍ مُفارِق، كما يُشير إليه ما يُعرف بمفارقة تأثير فابلن في علم الاقتصاد.

النتائج الرئيسية مع التوقعات

المبيعات بأسعار صرف ثابتة +11%، التوقعات +7.47%

مبيعات متاجر المجوهرات بأسعار صرف ثابتة +14%، التوقعات +9.47%

مبيعات مصنعي الساعات المتخصصين بأسعار صرف ثابتة +7%، التوقعات -0.12%

الإيرادات في أوروبا بأسعار صرف ثابتة +8%، التوقعات +5.25%

الإيرادات في أمريكا بأسعار صرف ثابتة +14%، التوقعات +9.83%

الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسعار صرف ثابتة +6%، التوقعات +4.8%

الإيرادات في الشرق الأوسط وأفريقيا بأسعار صرف ثابتة +20%، التوقعات +14%

الإيرادات في اليابان بأسعار صرف ثابتة +17%، التوقعات +8.36%

مبيعات التجزئة بأسعار صرف ثابتة +12%، التوقعات +7.5%

المبيعات 6.40 مليار يورو، التوقعات 6.25 مليار يورو

مبيعات متاجر المجوهرات 4.79 مليار يورو، التوقعات 4.68 مليار يورو

مبيعات المتخصصين مبيعات مصنعي الساعات: 872 مليون يورو، والتوقعات: 802.2 مليون يورو

المبيعات في أوروبا: 1.55 مليار يورو، والتوقعات: 1.53 مليار يورو

المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 1.87 مليار يورو، والتوقعات: 1.88 مليار يورو

المبيعات في أمريكا: 1.74 مليار يورو، والتوقعات: 1.72 مليار يورو

المبيعات في اليابان: 632 مليون يورو، والتوقعات: 590.9 مليون يورو

الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: 607 مليون يورو، والتوقعات: 587.5 مليون يورو

مبيعات التجزئة: 4.60 مليار يورو، والتوقعات: 4.55 مليار يورو

يقدم التقرير المالي لشركة ريتشمونت المؤشرات الأولية للطلب على السلع الفاخرة في عام 2026. ومن المقرر أن تنشر مجموعة LVMH نتائجها السنوية في نهاية هذا الشهر، تليها شركتا هيرميس وكيرينغ، المالكة لغوتشي، في فبراير.

ولا تزال أسهم الشركة في اتجاه تصاعدي طويل الأجل، على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمتها اليوم. من الناحية الفنية، يظل مستوى الدعم الرئيسي هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني)، والذي لم يتم إعادة اختباره من قبل جانب العرض منذ ما يقرب من ستة أشهر.

المصدر: xStation